Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Путин пригрозил Украине новым наступлением — что известно

Путин пригрозил Украине новым наступлением — что известно

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 18:02
Путин пригрозил Украине - что известно
Владимир Путин. Фото: Sputnik/Вячеслав Прокофьев/Pool via REUTERS

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что "придется решать все вооруженным путем". Это возможно, если не удастся договориться о "приемлемом варианте" прекращения конфликта.

Об этом Путин заявил на брифинге в среду, 3 сентября, передают росСМИ.

Реклама
Читайте также:

Путин пригрозил Украине

По его словам, все подразделения российской армии продолжают наступление "на всех направлениях", хоть и с разной скоростью.

При этом Путин отметил, что "украинские вооруженные силы не способны проводить крупномасштабные наступательные операции и их резервы сокращаются".

"ВСУ не способны вести крупномасштабные наступательные операции, у них становится все меньше резервов", — сказал он.

Ранее Владимир Путин заявил, что не исключает возможности встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако он сомневается в целесообразности такой встречи.

Ранее Зеленский ответил на прогнозы о том, что Россия сможет до конца года захватить всю территорию Донецкой области. По его словам, для этого врагу понадобится минимум четыре года.

владимир путин ВСУ Украина война в Украине війна
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации