Путин пригрозил Украине - что известно

Владимир Путин. Фото: Sputnik/Вячеслав Прокофьев/Pool via REUTERS

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что "придется решать все вооруженным путем". Это возможно, если не удастся договориться о "приемлемом варианте" прекращения конфликта.

Об этом Путин заявил на брифинге в среду, 3 сентября, передают росСМИ.

Путин пригрозил Украине

По его словам, все подразделения российской армии продолжают наступление "на всех направлениях", хоть и с разной скоростью.

При этом Путин отметил, что "украинские вооруженные силы не способны проводить крупномасштабные наступательные операции и их резервы сокращаются".

Ранее Владимир Путин заявил, что не исключает возможности встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако он сомневается в целесообразности такой встречи.

