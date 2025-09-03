Путин пригрозил Украине - что известно

Путин пригрозил Украине новым наступлением — что известно
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что "придется решать все вооруженным путем". Это возможно, если не удастся договориться о "приемлемом варианте" прекращения конфликта.
Об этом Путин заявил на брифинге в среду, 3 сентября, передают росСМИ.
Путин пригрозил Украине
По его словам, все подразделения российской армии продолжают наступление "на всех направлениях", хоть и с разной скоростью.
При этом Путин отметил, что "украинские вооруженные силы не способны проводить крупномасштабные наступательные операции и их резервы сокращаются".
Ранее Владимир Путин заявил, что не исключает возможности встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако он сомневается в целесообразности такой встречи.
Ранее Зеленский ответил на прогнозы о том, что Россия сможет до конца года захватить всю территорию Донецкой области. По его словам, для этого врагу понадобится минимум четыре года.
