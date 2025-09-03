Видео
Новости
Путин предложил Зеленскому встречу в Москве

Дата публикации 3 сентября 2025 17:28
Путин не исключает встречи с Зеленским - детали
Российский диктатор Путин. Фото: Reuters

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что не исключает возможности встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако он сомневается в целесообразности такой встречи.

Об этом Путин заявил на брифинге в среду, 3 сентября, передают росСМИ.

Читайте также:

Путин не исключает встречи с Зеленским

По словам Путина, вопросы легитимности Зеленского и чтения украинской Конституции остаются ключевыми темами, которые он считает важными.

"Дональд спросил у меня, готов ли я встречаться с Зеленским. Я сказал, что готов, пусть он приезжает в Москву", — сообщил Путин.

Он подчеркнул, что инициатива от украинского президента должна была бы исходить именно из Киева.

"Если власть Украины хочет быть легитимной — она должна провести референдум, но референдум нельзя проводить в условиях военного положения", — добавил Путин.

Путин заявил, что "каждая страна имеет право на гарантии безопасности, Украина тоже". Но, по словам Путина, он якобы никогда не обсуждал "гарантии безопасности в обмен на территории".

Напомним, ранее Зеленский заявил о неготовности РФ к дипломатии. По его словам, Путин показывает это многочисленными ударами по Украине.

Кроме того, президент объяснил, каких гарантий безопасности хочет Украина. По его словам, они должны быть юридически закреплены.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
