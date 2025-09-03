Путин не исключает встречи с Зеленским - детали

Путин предложил Зеленскому встречу в Москве
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что не исключает возможности встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако он сомневается в целесообразности такой встречи.
Об этом Путин заявил на брифинге в среду, 3 сентября, передают росСМИ.
Путин не исключает встречи с Зеленским
По словам Путина, вопросы легитимности Зеленского и чтения украинской Конституции остаются ключевыми темами, которые он считает важными.
"Дональд спросил у меня, готов ли я встречаться с Зеленским. Я сказал, что готов, пусть он приезжает в Москву", — сообщил Путин.
Он подчеркнул, что инициатива от украинского президента должна была бы исходить именно из Киева.
"Если власть Украины хочет быть легитимной — она должна провести референдум, но референдум нельзя проводить в условиях военного положения", — добавил Путин.
Путин заявил, что "каждая страна имеет право на гарантии безопасности, Украина тоже". Но, по словам Путина, он якобы никогда не обсуждал "гарантии безопасности в обмен на территории".
Напомним, ранее Зеленский заявил о неготовности РФ к дипломатии. По его словам, Путин показывает это многочисленными ударами по Украине.
Кроме того, президент объяснил, каких гарантий безопасности хочет Украина. По его словам, они должны быть юридически закреплены.
Читайте Новини.LIVE!