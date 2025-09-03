Путін не виключає зустрічі із Зеленським - деталі

Російський диктатор Путін. Фото: Reuters

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що не виключає можливості зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським. Однак він сумнівається у доцільності такої зустрічі.

Про це Путін заявив на брифінгу у середу, 3 вересня, передають росЗМІ.

Путін не виключає зустрічі із Зеленським

За словами Путіна, питання легітимності Зеленського та читання української Конституції залишаються ключовими темами, які він вважає важливими.

"Дональд запитав у мене, чи я готовий зустрічатися із Зеленським. Я сказав, що готовий, нехай він приїжджає до Москви", — повідомив Путін.

Він підкреслив, що ініціатива від українського президента мала б виходити саме з Києва.

"Якщо влада України хоче бути легітимною — вона повинна провести референдум, але референдум не можна проводити в умовах воєнного стану", — додав Путін.

Путін заявив, що "кожна країна має право на гарантії безпеки, Україна теж". Але, за словами Путіна, він нібито ніколи не обговорював "гарантії безпеки в обмін на території".

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив про неготовність РФ до дипломатії. За його словами, Путін показує це численними ударами по Україні.

Крім того, президент пояснив, яких гарантій безпеки хоче Україна. За його словами, вони повинні бути юридично закріплені.