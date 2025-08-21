Видео
Зеленский ответил на прогнозы об оккупации Донбасса до 2026 года

Зеленский ответил на прогнозы об оккупации Донбасса до 2026 года

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2025 12:03
Владимир Зеленский ответил на пронозы об оккупации Донбасса до конца года
Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на прогнозы о том, что Россия сможет до конца года захватить всю территорию Донецкой области. По его словам, для этого врагу понадобится минимум четыре года.

Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции в четверг, 21 августа.

Читайте также:

Зеленский сделал заявление о прогнозах по Донбассу

Президент пояснил, что до начала полномасштабной войны Россия оккупировала Крым и около трети Донецкой области, а после 2022 года — еще примерно треть. Сейчас под контролем оккупантов находится 67-69% региона.

"За почти 4 года полномасштабной войны они оккупировали треть Донецкой области. И поэтому я объяснил, что рассказы, что до конца года они оккупируют наш Донбасс, — это все разговоры. То есть, чтобы оккупировать наш Донбасс, им нужно еще 4 года", — сказал Зеленский

Зеленский также отметил, что РФ не удастся удержать позиции в приграничных районах Сумской области, и уже через несколько месяцев оккупантов там не будет. Кроме того, он выразил убеждение, что агрессор не сможет захватить Харьковскую область. Относительно Николаевской области, президент пояснил, что единственная цель России на Кинбурнской косе — блокировать выход Украины к морю.

"В сегодняшних реалиях это вопрос времени, — несколько месяцев — и их не будет на Сумщине. Я так же считаю, что в перспективе — не хочется военной перспективы — но они не получат Харьковщину. А разговаривать о Николаевской области, что они там готовы нам отдать Кинбурнскую косу... Она им нужна только для блокирования моря для нас", — подчеркнул президент.

Отдельно глава государства подчеркнул, что Украина юридически никогда не признает оккупацию своих временно захваченных территорий.

Напомним, Владимир Зеленский сделал заявление об успехах Сил обороны на фронте.

Кроме того, президент Украины рассказал о производстве дальнобойной ракеты, которая может достичь Москвы.

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
