Головна Новини дня Сягає Москви — Зеленський розповів про виробництво нової ракети

Сягає Москви — Зеленський розповів про виробництво нової ракети

Ua ru
Дата публікації: 21 серпня 2025 11:16
Ракета Фламінго — Зеленський анонсував масове виробництво зброї
Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський розповів про нову українську ракету "Фламінго". Глава держави анонсував масове виробництво нового озброєння.

Про це український лідер розповів під час спілкування з журналістами у четвер, 21 серпня.

Зеленський розповів про виробництво "Фламінго"

За словами президента, нова ракета є одним із найуспішніших українських озброєнь на сьогоднішній день. "Фламінго" вже пройшла успішні випробування.

"Були успішні випробування цієї ракети. І поки що ракета найуспішніша, яка в нас є — вона летить 3 тисячі кілометрів, це важливо. Я вважаю, що ми не можемо багато про це говорити, до того часу, поки у нас немає можливості застосування сотні ракет", — розповів Зеленський.

Крім того, Україна планує розпочати масове виробництво вже наступного року. Однак для цього необхідне належне фінансування.

"До грудня у нас з'явиться їх більше. І до кінця грудня або в січні-лютому повинне бути масове виробництво", — додав президент.

Нагадаємо, перший віце-прем'єр Михайло Федоров анонсував нові грантові програми для виробників озброєння.

А також у ГУР розповіли, як українська розвідка працює над обмеження виробництва зброї в РФ.

Володимир Зеленський ракета війна в Україні далекобійна зброя виробництво зброї
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
