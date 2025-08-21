Ракета Фламінго — Зеленський анонсував масове виробництво зброї

Сягає Москви — Зеленський розповів про виробництво нової ракети
Президент України Володимир Зеленський розповів про нову українську ракету "Фламінго". Глава держави анонсував масове виробництво нового озброєння.
Про це український лідер розповів під час спілкування з журналістами у четвер, 21 серпня.
Зеленський розповів про виробництво "Фламінго"
За словами президента, нова ракета є одним із найуспішніших українських озброєнь на сьогоднішній день. "Фламінго" вже пройшла успішні випробування.
"Були успішні випробування цієї ракети. І поки що ракета найуспішніша, яка в нас є — вона летить 3 тисячі кілометрів, це важливо. Я вважаю, що ми не можемо багато про це говорити, до того часу, поки у нас немає можливості застосування сотні ракет", — розповів Зеленський.
Крім того, Україна планує розпочати масове виробництво вже наступного року. Однак для цього необхідне належне фінансування.
"До грудня у нас з'явиться їх більше. І до кінця грудня або в січні-лютому повинне бути масове виробництво", — додав президент.
