Шмигаль розповів про нову українську ракету Фламінго

Шмигаль розповів деталі про нову українську ракету "Фламінго"
Міністр оборони України Денис Шмигаль розповів про нову українську крилату ракету "Фламінго". За його словами, вона дуже потужна та далекобійна.
Про це голова Міноборони сказав у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець у понеділок, 18 серпня.
Голова оборонного відомства також заявив, що решту ключових подробиць про зброю всі дізнаються, коли настане належний момент.
"Ключові подробиці — це потужна зброя, далекобійна, і вона є. Решту ми дізнаємося, коли прийде належний момент", — прокоментував Шмигаль нову українську ракету.
Нагадаємо, що 17 серпня видання Associated Press опублікувало фото української ракети, яка, за попередніми даними, здатна вражати цілі на відстані понад 3000 км та вже у серійному виробництві.
Раніше ми інформували, що український фотокореспондент Єфрем Лукацький повідомив, що українська далекобійна ракета "Фламінго" вже у серійному виробництві.
Також ми повідомляли, що Росія, ймовірно, готується до нового випробування крилатої ракети "Буревісник".
