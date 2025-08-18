Відео
Головна Новини дня Шмигаль розповів деталі про нову українську ракету "Фламінго"

Шмигаль розповів деталі про нову українську ракету "Фламінго"

Ua ru
Дата публікації: 18 серпня 2025 16:26
Шмигаль розповів про нову українську ракету Фламінго
Міністр оборони України Денис Шмигаль. Фото: Новини.LIVE

Міністр оборони України Денис Шмигаль розповів про нову українську крилату ракету "Фламінго". За його словами, вона дуже потужна та далекобійна.

Про це голова Міноборони сказав у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець у понеділок, 18 серпня.

Читайте також:

Шмигаль про ракету українського виробництва "Фламінго"

У коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець міністр оборони Денис Шмигаль розповів, що нова крилата ракета українського виробництва "Фламінго" — дуже потужна та далекобійна.

Голова оборонного відомства також заявив, що решту ключових подробиць про зброю всі дізнаються, коли настане належний момент.

"Ключові подробиці — це потужна зброя, далекобійна, і вона є. Решту ми дізнаємося, коли прийде належний момент", — прокоментував Шмигаль нову українську ракету.

Нагадаємо, що 17 серпня видання Associated Press опублікувало фото української ракети, яка, за попередніми даними, здатна вражати цілі на відстані понад 3000 км та вже у серійному виробництві.

Раніше ми інформували, що український фотокореспондент Єфрем Лукацький повідомив, що українська далекобійна ракета "Фламінго" вже у серійному виробництві.

Також ми повідомляли, що Росія, ймовірно, готується до нового випробування крилатої ракети "Буревісник".

Денис Шмигаль ЗСУ ракета війна в Україні виробництво зброї
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
