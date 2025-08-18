Шмыгаль рассказал о новой украинской ракете Фламинго

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль. Фото: Новини.LIVE

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль рассказал о новой украинской крылатой ракете "Фламинго". По его словам, она очень мощная и дальнобойная.

Об этом глава Минобороны сказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец в понедельник, 18 августа.

Шмыгаль о ракете украинского производства "Фламинго"

В комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец министр обороны Денис Шмыгаль рассказал, что новая крылатая ракета украинского производства "Фламинго" — очень мощная и дальнобойная.

Глава оборонного ведомства также заявил, что остальные ключевые подробности об оружии все узнают, когда наступит подходящий момент.

"Ключевые подробности — это мощное оружие, дальнобойное, и оно есть. Остальное мы узнаем, когда придет надлежащий момент", — прокомментировал Шмыгаль новую украинскую ракету.

