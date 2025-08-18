Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаГороскопTravelАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Шмыгаль рассказал детали о новой украинской ракете "Фламинго"

Шмыгаль рассказал детали о новой украинской ракете "Фламинго"

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2025 16:26
Шмыгаль рассказал о новой украинской ракете Фламинго
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль. Фото: Новини.LIVE

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль рассказал о новой украинской крылатой ракете "Фламинго". По его словам, она очень мощная и дальнобойная.

Об этом глава Минобороны сказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец в понедельник, 18 августа.

Реклама
Читайте также:

Шмыгаль о ракете украинского производства "Фламинго"

В комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец министр обороны Денис Шмыгаль рассказал, что новая крылатая ракета украинского производства "Фламинго" — очень мощная и дальнобойная.

Глава оборонного ведомства также заявил, что остальные ключевые подробности об оружии все узнают, когда наступит подходящий момент.

"Ключевые подробности — это мощное оружие, дальнобойное, и оно есть. Остальное мы узнаем, когда придет надлежащий момент", — прокомментировал Шмыгаль новую украинскую ракету.

Напомним, что 17 августа издание Associated Press опубликовало фото украинской ракеты, которая по предварительным данным способна поражать цели на расстоянии более 3000 км и уже в серийном производстве.

Ранее мы информировали, что украинский фотокорреспондент Ефрем Лукацкий сообщил, что украинская дальнобойная ракета "Фламинго" уже в серийном производстве.

Также мы сообщали, что Россия, вероятно, готовится к новому испытанию крылатой ракеты "Буревестник".

Денис Шмыгаль ВСУ ракета война в Украине производство оружия
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации