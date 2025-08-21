Видео
Главная Новости дня Достанет до Москвы — президент рассказал об украинской ракете

Достанет до Москвы — президент рассказал об украинской ракете

Дата публикации 21 августа 2025 11:16
Ракета Фламинго - Зеленский анонсировал массовое производство оружия
Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о новой украинской ракете "Фламинго". Глава государства анонсировал массовое производство нового вооружения.

Об этом украинский лидер рассказал во время общения с журналистами в четверг, 21 августа.

Читайте также:

Зеленский рассказал о производстве "Фламинго"

По словам президента, новая ракета является одним из самых успешных украинских вооружений на сегодняшний день. "Фламинго" уже прошла успешные испытания.

"Были успешные испытания этой ракеты. И пока ракета самая успешная, которая у нас есть — она летит 3 тысячи километров, это важно. Я считаю, что мы не можем много об этом говорить, до тех пор, пока у нас нет возможности применения сотни ракет", — рассказал Зеленский.

Кроме того, Украина планирует начать массовое производство уже в следующем году. Однако для этого необходимо надлежащее финансирование.

"До декабря у нас появится их больше. И до конца декабря или в январе-феврале должно быть массовое производство", — добавил президент.

Напомним, первый вице-премьер Михаил Федоров анонсировал новые грантовые программы для производителей вооружения.

А также в ГУР рассказали, как украинская разведка работает над ограничением производства оружия в РФ.

Владимир Зеленский ракета война в Украине дальнобойное оружие производство оружия
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
