Ракета Фламинго - Зеленский анонсировал массовое производство оружия

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о новой украинской ракете "Фламинго". Глава государства анонсировал массовое производство нового вооружения.

Об этом украинский лидер рассказал во время общения с журналистами в четверг, 21 августа.

Зеленский рассказал о производстве "Фламинго"

По словам президента, новая ракета является одним из самых успешных украинских вооружений на сегодняшний день. "Фламинго" уже прошла успешные испытания.

"Были успешные испытания этой ракеты. И пока ракета самая успешная, которая у нас есть — она летит 3 тысячи километров, это важно. Я считаю, что мы не можем много об этом говорить, до тех пор, пока у нас нет возможности применения сотни ракет", — рассказал Зеленский.

Кроме того, Украина планирует начать массовое производство уже в следующем году. Однако для этого необходимо надлежащее финансирование.

"До декабря у нас появится их больше. И до конца декабря или в январе-феврале должно быть массовое производство", — добавил президент.

