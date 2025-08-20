Відео
Україна
Головна Новини дня Федоров анонсував грантові програми на виробництво озброєння

Федоров анонсував грантові програми на виробництво озброєння

Ua ru
Дата публікації: 20 серпня 2025 11:09
Михайло Федоров анонсував гранти для виробництва озброєння — нові програми Brave1
Михайло Федоров. Фото: facebook.com/mykhailofedorov.com.ua

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував нові гранти для підприємств. Вже наступного тижня оборонний кластер Brave1 запустить програми для виробників озброєння.

Про це перший віцепрем'єр-міністр повідомив в під час виступу на презентації Програми дій уряду.

Читайте також:

Brave1 запускає нові грантові програми

Перша програма буде стосуватися виробництва вибухових речовин. 

"Будемо давати більше 100 млн грн на умовні "заводи під ключ", які будуються інноваційним способом для виробництва вибухових речовин", — розповів Федоров.

Другим напрямком для грантового фінансування стане виробництво автономних дронів. За словами першого віцепрем'єра, йдеться про складні високотехнологічні рішення, що потребують значно більших інвестицій, ніж ті, які зараз надає Brave1 у рамках своїх грантових програм.

Також нові гранти будуть виділені на будівництво ракет різного типу.

"Ми вже підтримали приблизно 20 продуктів по цій програмі. Ви бачите зараз новини, що з'являються ті чи інші ракети. У тому числі багато з них отримують гранти. Наступного тижня ми запустимо нову грантову програму. Це будуть і крилаті ракети, і балістичні, і малої дальності, які можна використовувати для ППО", — наголосив Федоров.

Нагадаємо, міністр оборони Денис Шмигаль дав відповідь, чи зможе Україна експортувати озброєння.

А також стало відомо що підрозділи ЗСУ отримають кошти на закупівлю дронів.

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
