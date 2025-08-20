Шмигаль заявив, що Україна може експортувати зброю

Міністр оборони України Денис Шмигаль. Фото: Новини.LIVE

Україна може експортувати зброю, однак спершу треба на 100% задовольнили потреби ЗСУ. Лише після цього залишок озброєння можна обміняти на потрібну зброю.

Про це заявив міністр оборони України Денис Шмигаль, повідомляє Новини.LIVE.

Що сказав Шмигаль про експорт зброї

Як поінформував міністр, перш ніж експортувати зброю, необхідно забезпечити потреби Сил оборони України. Лише після цього запускали експорт.

Водночас є й інший варіант. Мова йде про будівництво виробництв на безпечній території, після чого більшість виробленої продукції буде постачатися Україні.

"Або працювати з партнерами, тут уже в Defence City, або власне в ініціативі президента Bild with Ukraine є елемент квазі-експорту. Коли ми будуємо спільно з партнерами на безпечній території виробництво, яке вже починає працювати зараз і постачати основну масу своєї продукції для України. Наприклад, 70-80% виробленого постачається для України", — заявив міністр.

Також Шмигаль поінформував, що такий варіант вже пропрацьований. Наразі готується його імплементація.

"Більше того, партнери за свої кошти його викуповують у цього виробника, решта, 20%, залишається на складах партнерів, тому що їм треба теж накопичувати зброю у себе, мати технології у себе. Тому цей варіант фактично сьогодні пропрацьований і ми готуємося до його імплементації", — розповів Шмигаль.

Також за словами міністра, наступний крок - це європейський проєкт SAFE для спільного оборонного фінансування упродовж 7 років. Він передбачає 150 млрд євро в бюджеті Європейської комісії та 650 млрд — в бюджетах країн-членів.

Нагадаємо, що у цьому ж спілкуванні глава Міноборони підтвердив виробництво крилатої української ракети "Фламінго". Він зазначив, що вона дуже потужна та далекобійна.

Також Шмигаль нещодавно писав, що США та НАТО започаткували новий механізм постачання зброї Україні. Він має Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) та дозволить скоротити терміни доставки необхідного озброєння для ЗСУ.