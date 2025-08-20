Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаГороскопTravelАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Шмыгаль ответил, может ли Украина экспортировать оружие

Шмыгаль ответил, может ли Украина экспортировать оружие

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2025 00:34
Шмыгаль заявил, что Украина может экспортировать оружие
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль. Фото: Новини.LIVE

Украина может экспортировать оружие, однако сначала надо на 100% удовлетворить потребности ВСУ. Только после этого остаток вооружения можно обменять на нужное оружие.

Об этом заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль, сообщает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Что сказал Шмыгаль об экспорте оружия

Как проинформировал министр, прежде чем экспортировать оружие, необходимо обеспечить потребности Сил обороны Украины. Только после этого запускали экспорт.

В то же время есть и другой вариант. Речь идет о строительстве производств на безопасной территории, после чего большинство произведенной продукции будет поставляться Украине.

"Или работать с партнерами, здесь уже в Defence City, или собственно в инициативе президента Bild with Ukraine есть элемент квази-экспорта. Когда мы строим совместно с партнерами на безопасной территории производство, которое уже начинает работать сейчас и поставлять основную массу своей продукции для Украины. Например, 70-80% произведенного поставляется для Украины", — заявил министр.

Также Шмыгаль проинформировал, что такой вариант уже проработан. Сейчас готовится его имплементация.

"Более того, партнеры за свои средства его выкупают у этого производителя, остальные, 20%, остается на складах партнеров, потому что им надо тоже накапливать оружие у себя, иметь технологии у себя. Поэтому этот вариант фактически сегодня проработан и мы готовимся к его имплементации", — рассказал Шмыгаль.

Также по словам министра, следующий шаг — это европейский проект SAFE для совместного оборонного финансирования в течение 7 лет. Он предусматривает 150 млрд евро в бюджете Европейской комиссии и 650 млрд — в бюджетах стран-членов.

Напомним, что в этом же общении глава Минобороны подтвердил производство крылатой украинской ракеты "Фламинго". Он отметил, что она очень мощная и дальнобойная.

Также Шмыгаль недавно писал, что США и НАТО начали новый механизм поставки оружия Украине. Он имеет Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) и позволит сократить сроки доставки необходимого вооружения для ВСУ.

Денис Шмыгаль Минобороны оружие армия экономика экспорт
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации