Шмыгаль заявил, что Украина может экспортировать оружие

Украина может экспортировать оружие, однако сначала надо на 100% удовлетворить потребности ВСУ. Только после этого остаток вооружения можно обменять на нужное оружие.

Об этом заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль, сообщает Новини.LIVE.

Что сказал Шмыгаль об экспорте оружия

Как проинформировал министр, прежде чем экспортировать оружие, необходимо обеспечить потребности Сил обороны Украины. Только после этого запускали экспорт.

В то же время есть и другой вариант. Речь идет о строительстве производств на безопасной территории, после чего большинство произведенной продукции будет поставляться Украине.

"Или работать с партнерами, здесь уже в Defence City, или собственно в инициативе президента Bild with Ukraine есть элемент квази-экспорта. Когда мы строим совместно с партнерами на безопасной территории производство, которое уже начинает работать сейчас и поставлять основную массу своей продукции для Украины. Например, 70-80% произведенного поставляется для Украины", — заявил министр.

Также Шмыгаль проинформировал, что такой вариант уже проработан. Сейчас готовится его имплементация.

"Более того, партнеры за свои средства его выкупают у этого производителя, остальные, 20%, остается на складах партнеров, потому что им надо тоже накапливать оружие у себя, иметь технологии у себя. Поэтому этот вариант фактически сегодня проработан и мы готовимся к его имплементации", — рассказал Шмыгаль.

Также по словам министра, следующий шаг — это европейский проект SAFE для совместного оборонного финансирования в течение 7 лет. Он предусматривает 150 млрд евро в бюджете Европейской комиссии и 650 млрд — в бюджетах стран-членов.

Напомним, что в этом же общении глава Минобороны подтвердил производство крылатой украинской ракеты "Фламинго". Он отметил, что она очень мощная и дальнобойная.

Также Шмыгаль недавно писал, что США и НАТО начали новый механизм поставки оружия Украине. Он имеет Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) и позволит сократить сроки доставки необходимого вооружения для ВСУ.