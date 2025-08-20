Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Федоров анонсировал гранты на производство вооружения

Федоров анонсировал гранты на производство вооружения

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2025 11:09
Михаил Федоров анонсировал гранты для производства вооружения - новые программы Brave1
Михаил Федоров. Фото: facebook.com/mykhailofedorov.com.ua

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал новые гранты для предприятий. Уже на следующей неделе оборонный кластер Brave1 запустит программы для производителей вооружения.

Об этом первый вице-премьер-министр сообщил в во время выступления на презентации Программы действий правительства.

Реклама
Читайте также:

Brave1 запускает новые грантовые программы

Первая программа будет касаться производства взрывчатых веществ.

"Будем давать более 100 млн грн на условные "заводы под ключ", которые строятся инновационным способом для производства взрывчатых веществ", — рассказал Федоров.

Вторым направлением для грантового финансирования станет производство автономных дронов. По словам первого вице-премьера, речь идет о сложных высокотехнологичных решениях, требующих значительно больших инвестиций, чем те, которые сейчас предоставляет Brave1 в рамках своих грантовых программ.

Также новые гранты будут выделены на строительство ракет различного типа.

"Мы уже поддержали примерно 20 продуктов по этой программе. Вы видите сейчас новости, что появляются те или иные ракеты. В том числе многие из них получают гранты. На следующей неделе мы запустим новую грантовую программу. Это будут и крылатые ракеты, и баллистические, и малой дальности, которые можно использовать для ПВО", — подчеркнул Федоров.

Напомним, министр обороны Денис Шмыгаль дал ответ, сможет ли Украина экспортировать вооружение.

А также стало известно что подразделения ВСУ получат средства на закупку дронов.

Михаил Федоров оружие финансовая помощь гранты производство оружия
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации