Михаил Федоров анонсировал гранты для производства вооружения - новые программы Brave1

Михаил Федоров. Фото: facebook.com/mykhailofedorov.com.ua

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал новые гранты для предприятий. Уже на следующей неделе оборонный кластер Brave1 запустит программы для производителей вооружения.

Об этом первый вице-премьер-министр сообщил в во время выступления на презентации Программы действий правительства.

Реклама

Читайте также:

Brave1 запускает новые грантовые программы

Первая программа будет касаться производства взрывчатых веществ.

"Будем давать более 100 млн грн на условные "заводы под ключ", которые строятся инновационным способом для производства взрывчатых веществ", — рассказал Федоров.

Вторым направлением для грантового финансирования станет производство автономных дронов. По словам первого вице-премьера, речь идет о сложных высокотехнологичных решениях, требующих значительно больших инвестиций, чем те, которые сейчас предоставляет Brave1 в рамках своих грантовых программ.

Также новые гранты будут выделены на строительство ракет различного типа.

"Мы уже поддержали примерно 20 продуктов по этой программе. Вы видите сейчас новости, что появляются те или иные ракеты. В том числе многие из них получают гранты. На следующей неделе мы запустим новую грантовую программу. Это будут и крылатые ракеты, и баллистические, и малой дальности, которые можно использовать для ПВО", — подчеркнул Федоров.

Напомним, министр обороны Денис Шмыгаль дал ответ, сможет ли Украина экспортировать вооружение.

А также стало известно что подразделения ВСУ получат средства на закупку дронов.