Зеленський описав ситуацію на фронті — де ЗСУ мають успіхи

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські військові мають вагомі успіхи на фронті. Зокрема, військові ЗСУ практично повністю знищили сили ворога, які намагалися закріпитися на Покровському напрямку.

Про це Володимир Зеленський заявив під час спілкування із журналістами, передає "РБК-Україна".

За його словами, йдеться про близько 90% ворожих підрозділів, що прорвалися вглиб оборонних позицій.

Глава держави наголосив, що ситуація на інших ділянках фронту залишається під контролем. На Донеччині бійці 54-ї бригади відновлюють свої позиції, а на Луганщині є позитивні результати, які вже відчутно впливають на загальну ситуацію.

Що відбувається на інших ділянках фронту

Зеленський звернув увагу і на події у Запорізькій області, де спостерігається нарощення сил противника. Він зазначив, що частину підрозділів агресор перекидає із Курського напрямку саме туди.

"В Курській області тримаємо нашу присутність. Завдяки цій присутності на сьогодні десятки тисяч особового складу руських там знаходяться та їх не перекидають на Донеччину та інші напрямки", — підсумував президент.

Водночас президент підкреслив, що українські позиції на цьому відтинку фронту залишаються непорушними. У Харківській області ситуація стабільна і без змін.

Крім того, президент поінформував про роботу українських сил у районі Куп’янська, де проводиться контрдиверсійна операція проти ворожих груп. У Сумській області, за його словами, загрози просування противника наразі не зафіксовано.

Нагадаємо, 12 серпня у ЗМІ з'явилась інформація, що російські війська нібито просунулися у напрямку Покровська. Проте, в ЗСУ пояснили, що насправді сталося. А аналітики Інституту вивчення війни пояснили тактику росіян на Донеччині та як вони намагаються прорвати оборону ЗСУ.