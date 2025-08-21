Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський зробив заяву щодо успіхів ЗСУ на фронті

Зеленський зробив заяву щодо успіхів ЗСУ на фронті

Ua ru
Дата публікації: 21 серпня 2025 11:25
Зеленський описав ситуацію на фронті — де ЗСУ мають успіхи
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські військові мають вагомі успіхи на фронті. Зокрема, військові ЗСУ практично повністю знищили сили ворога, які намагалися закріпитися на Покровському напрямку.

Про це Володимир Зеленський заявив під час спілкування із журналістами, передає "РБК-Україна". 

Реклама
Читайте також:

ЗСУ вдалося знищити практично всі ворожі підрозділи, які прорвалися на Покровщині

За його словами, йдеться про близько 90% ворожих підрозділів, що прорвалися вглиб оборонних позицій.

Глава держави наголосив, що ситуація на інших ділянках фронту залишається під контролем. На Донеччині бійці 54-ї бригади відновлюють свої позиції, а на Луганщині є позитивні результати, які вже відчутно впливають на загальну ситуацію.

Що відбувається на інших ділянках фронту

Зеленський звернув увагу і на події у Запорізькій області, де спостерігається нарощення сил противника. Він зазначив, що частину підрозділів агресор перекидає із Курського напрямку саме туди.

"В Курській області тримаємо нашу присутність. Завдяки цій присутності на сьогодні десятки тисяч особового складу руських там знаходяться та їх не перекидають на Донеччину та інші напрямки", — підсумував президент.

Водночас президент підкреслив, що українські позиції на цьому відтинку фронту залишаються непорушними. У Харківській області ситуація стабільна і без змін.

Крім того, президент поінформував про роботу українських сил у районі Куп’янська, де проводиться контрдиверсійна операція проти ворожих груп. У Сумській області, за його словами, загрози просування противника наразі не зафіксовано.

Нагадаємо, 12 серпня у ЗМІ з'явилась інформація, що російські війська нібито просунулися у напрямку Покровська. Проте, в ЗСУ пояснили, що насправді сталося. А аналітики Інституту вивчення війни пояснили тактику росіян на Донеччині та як вони намагаються прорвати оборону ЗСУ.

Володимир Зеленський ЗСУ Донецька область війна в Україні фронт ситуація на фронті
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації