Главная Новости дня Зеленский сделал заявление об успехах ВСУ на фронте

Зеленский сделал заявление об успехах ВСУ на фронте

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2025 11:25
Зеленский описал ситуацию на фронте — где ВСУ имеют успехи
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные имеют весомые успехи на фронте. В частности, военные ВСУ практически полностью уничтожили силы врага, которые пытались закрепиться на Покровском направлении.

Об этом Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами, передает "РБК-Украина".

Читайте также:

ВСУ удалось уничтожить практически все вражеские подразделения, которые прорвались на Покровщине

По его словам, речь идет об около 90% вражеских подразделений, которые прорвались вглубь оборонительных позиций.

Глава государства подчеркнул, что ситуация на других участках фронта остается под контролем. В Донецкой области бойцы 54-й бригады восстанавливают свои позиции, а на Луганщине есть положительные результаты, которые уже ощутимо влияют на общую ситуацию.

Что происходит на других участках фронта

Зеленский обратил внимание и на события в Запорожской области, где наблюдается наращивание сил противника. Он отметил, что часть подразделений агрессор перебрасывает с Курского направления именно туда.

"В Курской области держим наше присутствие. Благодаря этому присутствию на сегодня десятки тысяч личного состава русских там находятся и их не перебрасывают в Донецкую область и другие направления", —  подытожил президент.

В то же время президент подчеркнул, что украинские позиции на этом отрезке фронта остаются незыблемыми. В Харьковской области ситуация стабильная и без изменений.

Кроме того, президент проинформировал о работе украинских сил в районе Купянска, где проводится контрдиверсионная операция против вражеских групп. В Сумской области, по его словам, угрозы продвижения противника пока не зафиксировано.

Напомним, 12 августа в СМИ появилась информация, что российские войска якобы продвинулись в направлении Покровска. Однако, в ВСУ объяснили, что на самом деле произошло. А аналитики Института изучения войны объяснили тактику россиян в Донецкой области и как они пытаются прорвать оборону ВСУ.

Владимир Зеленский ВСУ Донецкая область война в Украине фронт ситуация на фронте
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
