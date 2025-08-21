Відео
Головна Новини дня Зеленський відреагував на атаки РФ по Україні на тлі переговорів

Зеленський відреагував на атаки РФ по Україні на тлі переговорів

Ua ru
Дата публікації: 21 серпня 2025 10:42
РФ атакувала цивільні об’єкти 21 серпня — реакція Зеленського
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський відреагував на масовану атаку Росії по Україні в ніч проти 21 серпня. Російська армія завдала масованого удару по різних регіонах країни, встановивши, за його словами, "один із своїх божевільних антирекордів".

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

Читайте також:

Зеленський відреагував на обстріли України 21 серпня

Володимир Зеленський зауважив, що мішенями стали підприємства цивільної інфраструктури, житлові будинки та об’єкти, де працюють люди.

Особливої уваги глава держави приділив атаці на американське підприємство на Закарпатті, яке потрапило під атаку РФ.  Після удару на території підприємства спалахнула пожежа, яку досі ліквідовують рятувальники.

null
Знищене підприємство. Фото: ДСНС Закарпаття

"Витратили кілька крилатих ракет проти американського підприємства на Закарпатті. Це було звичайне цивільне підприємство, американські інвестиції. Виробляли такі звичні побутові речі, як кавомашини. І це росіянам теж мішень. Дуже показово", — повідомив Зеленський.

За офіційними даними, там постраждали 15 людей, усім їм вже надано медичну допомогу.

null
Пожежа на Львівщині. Фото: ДСНС Львівщини

За словами президента, атаки зазнали й інші регіони України – від Запорізької області до Волині. 

"Загалом за ніч проти України було застосовано 574 ударних дрони та 40 ракет. Значну частину вдалося збити. На жаль, не всі", — зазначив президент. 

Зеленський підкреслив, що такі дії ворога демонструють відсутність будь-яких намірів рухатися до мирних переговорів чи завершення війни. Він закликав міжнародних партнерів посилювати санкційний та економічний тиск на державу-агресора, наголосивши на необхідності нових потужних санкцій і тарифів. Президент подякував усім, хто надає допомогу Україні в цей складний час.

Нагадаємо, Росія випустила по Україні 614 повітряних цілей — в ПС ЗСУ назвали типи ракет та дронів.

У Львові загинула людина, а десятки отримали поранення внаслідок атаки. 

А на Закарпатті повідомили подробиці атаки Росії по підприємству в Мукачеві. 

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
