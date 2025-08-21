Видео
Зеленский отреагировал на атаки РФ по Украине на фоне переговоров

Зеленский отреагировал на атаки РФ по Украине на фоне переговоров

Дата публикации 21 августа 2025 10:42
РФ атаковала гражданские объекты 21 августа — реакция Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированную атаку России по Украине в ночь на 21 августа. Российская армия нанесла массированный удар по разным регионам страны, установив, по его словам, "один из своих сумасшедших антирекордов".

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

Читайте также:

Зеленский отреагировал на обстрелы Украины 21 августа

Владимир Зеленский отметил, что мишенями стали предприятия гражданской инфраструктуры, жилые дома и объекты, где работают люди.

Особое внимание глава государства уделил атаке на американское предприятие на Закарпатье, которое попало под атаку РФ. После удара на территории предприятия вспыхнул пожар, который до сих пор ликвидируют спасатели.

null
Уничтоженное предприятие. Фото: ГСЧС Закарпатья

"Потратили несколько крылатых ракет против американского предприятия на Закарпатье. Это было обычное гражданское предприятие, американские инвестиции. Производили такие привычные бытовые вещи, как кофемашины. И это россиянам тоже мишень. Очень показательно", — сообщил Зеленский.

По официальным данным, там пострадали 15 человек, всем им уже оказана медицинская помощь.

null
Пожар на Львовщине. Фото: ГСЧС Львовской области

По словам президента, атаке подверглись и другие регионы Украины — от Запорожской области до Волыни.

"Всего за ночь против Украины было применено 574 ударных дронов и 40 ракет. Значительную часть удалось сбить. К сожалению, не все", — отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что такие действия врага демонстрируют отсутствие каких-либо намерений двигаться к мирным переговорам или завершению войны. Он призвал международных партнеров усиливать санкционное и экономическое давление на государство-агрессора, подчеркнув необходимость новых мощных санкций и тарифов. Президент поблагодарил всех, кто оказывает помощь Украине в это сложное время.

Напомним, Россия выпустила по Украине 614 воздушных целей — в ВС ВСУ назвали типы ракет и дронов.

Во Львове погиб человек, а десятки получили ранения в результате атаки.

А на Закарпатье сообщили подробности атаки России по предприятию в Мукачево.

Владимир Зеленский российские войска взрыв обстрелы война в Украине
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
