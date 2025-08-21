Відео
Головна Новини дня Зеленський відповів на прогнози про окупацію Донбасу до 2026

Зеленський відповів на прогнози про окупацію Донбасу до 2026

Ua ru
Дата публікації: 21 серпня 2025 12:03
Володимир Зеленський відповів на пронози про окупацію Донбасу до кінця року
Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський відповів на прогнози про те, що Росія зможе до кінця року захопити всю територію Донецької області. За його словами, для цього ворогу знадобиться щонайменше чотири роки.

Про це глава держави заявив під час пресконференції у четвер, 21 серпня.

Читайте також:

Зеленський зробив заяву про прогнои щодо Донбасу

Президент пояснив, що до початку повномасштабної війни Росія окупувала Крим і близько третини Донеччини, а після 2022 року — ще приблизно третину. Нині під контролем окупантів перебуває 67-69% регіону.

"За майже 4 роки повномасштабної війни вони окупували третину Донецької області. І тому я пояснив, що розповіді, що до кінця року вони окупують наш Донбас, — це все балачки. Тобто, щоб окупувати наш Донбас, їм потрібно ще 4 роки", — сказав Зеленський

Зеленський також наголосив, що РФ не вдасться утримати позиції в прикордонних районах Сумської області, і вже за декілька місяців окупантів там не буде. Крім того, він висловив переконання, що агресор не зможе захопити Харківщину. Щодо Миколаївської області, президент пояснив, що єдина мета Росії на Кінбурнській косі — блокувати вихід України до моря.

"В сьогоднішніх реаліях це питання часу, — декілька місяців — і їх не буде на Сумщині. Я так само вважаю, що в перспективі — не хочеться воєнної перспективи — але вони не отримають Харківщину. А розмовляти про Миколаївщину, що вони там готові нам віддати Кінбурнську косу… Вона їм потрібна тільки для блокування моря для нас", — наголосив президент.

Окремо глава держави підкреслив, що Україна юридично ніколи не визнає окупацію своїх тимчасово захоплених територій.

Нагадаємо, Володимир Зеленський зробив заяву щодо успіхів Сил оборони на фронті.

Крім того, президент України розповів про виробництво далекобійної ракети, яка може сягнути Москви.

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
