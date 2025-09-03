Відео
Путін пригрозів Україні новим наступом — що відомо

Путін пригрозив Україні новим наступом — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 3 вересня 2025 18:02
Путін пригрозив Україні - що відомо
Володимир Путін. Фото: Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool via REUTERS

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що "доведеться вирішувати все збройним шляхом". Це можливо, якщо не вдасться домовитися про "прийнятний варіант" припинення конфлікту.

Про це Путін заявив на брифінгу у середу, 3 вересня, передають росЗМІ.

Читайте також:

Путін пригрозив Україні

За його словами, всі підрозділи російської армії продовжують наступ "на всіх напрямках", хоч і з різною швидкістю.

При цьому Путін зазначив, що "українські збройні сили не здатні проводити великомасштабні наступальні операції та їх резерви скорочуються".

"ЗСУ не здатні вести великомасштабні наступальні операції, у них стає дедалі менше резервів", — сказав він.

Раніше Володимир Путін заявив, що не виключає можливості зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським. Однак він сумнівається у доцільності такої зустрічі.

Раніше Зеленський відповів на прогнози про те, що Росія зможе до кінця року захопити всю територію Донецької області. За його словами, для цього ворогу знадобиться щонайменше чотири роки.

володимир путін ЗСУ Україна війна в Україні війна
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
