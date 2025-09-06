Зеленський заявив, Путін запрошує його до Москви, щоб відкласти їхню зустріч

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Президент України Володимир Зеленський заявив, що пропозиція глави Кремля Володимира Путіна приїхати до Москви мала на меті "відкласти зустріч". Водночас український лідер наголосив, що "готовий до зустрічі" в "будь-якому форматі".

Про це він сказав в інтерв'ю для ABC News.

Реклама

Читайте також:

Що сказав Зеленський про пропозицію Путіна

"Якщо людина не хоче зустрічатися під час війни, звичайно, вона може запропонувати щось, що не може бути прийнятним ні для мене, ні для інших", — резюмував президент.

Нагадаємо, що в цьому ж інтерв'ю Зеленський відкинув пропозицію Путіна приїхати до Москви, зазначивши, що не може цього робити, коли Україну щодня атакують. Водночас він сказав, що Путін "може приїхати до Києва".

Також днями речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що щонайменше 7 країн готові надати свою територію для зустрічі Зеленського і Путіна. Однак, як зазначив речник українського МЗС, глава Кремля намагатиметься зірвати переговори.