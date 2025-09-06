Зеленський заявив, що Путін може приїхати до Києва для переговорів

Володимир Путін. Фото: Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool via REUTERS

Президент України Володимир Зеленський відхилив пропозицію глави держави Володимира Путіна приїхати до Москви, щоб говорити про завершення війни. Водночас український лідер заявив, що диктатор може приїхати до Києва.

Про це він сказав в інтерв'ю ABC News.

"Він може приїхати до Києва. Я не можу їхати до Москви, коли моя країна щодня зазнає ракетного обстрілу й атак. Я не можу їхати в країну цього терориста", - заявив Зеленський.

Він додав, що Путін "розуміє це".

Нагадаємо, днями очільник Кремля заявив, що він нібито ніколи не був проти зустрічі із Зеленським, і якщо український лідер готовий, то "нехай приїде до Москви". У відповідь на це президент України заявив, що таким чином Росія хоче відтермінувати зустріч лідерів.

Крім того, на вчора Східному економічному форумі Путін фактично відкинув можливість повноцінних переговорів з Україною. Він стверджує, що з українською стороною практично неможливо домовитися з ключових питань.