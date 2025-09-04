Відео
Головна Новини дня Зеленський відповів на запрошення Путіна зустрітися в Москві

Зеленський відповів на запрошення Путіна зустрітися в Москві

Ua ru
Дата публікації: 4 вересня 2025 17:51
Путін запросив Зеленського до Москви - президент України відповів
Володимир Зеленський. Фото: Zuma Press Wire

Президент України Володимир Зеленський прокоментував пропозицію російського диктатора Володимира Путіна зустрітися у Москві. Він вважає, що таким чином РФ хоче відтермінувати зустрічі лідерів. 

Про це глава української держави заявив на пресконференції.

Читайте також:

РФ хоче зірвати переговори

За словами президента, пропозиція Путіна щодо зустрічі в Москві не має сенсу і була озвучена російським диктатором лише для того, аби зірвати потенційні перемовини.

Глава держави наголосив, що будь-які зустрічі повинні закінчуватися результатом, бажано — закінченням війни.

"Знаєте, що я думаю? Коли не хочеш зустрічатися, що ти робиш? Ну, треба запросити мене до Москви. Ми не бачимо зараз бажання з їхнього боку припинити цю війну", — заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський розповів про телефонну розмову європейських лідерів з очільником США Дональдом Трампом під час саміту "Коаліції охочих". 

Також президент прокоментував вимогу США відмовитися від нафти РФ.

Володимир Зеленський володимир путін Москва війна в Україні Росія
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
