Путін запросив Зеленського до Москви - президент України відповів

Зеленський відповів на запрошення Путіна зустрітися в Москві
Президент України Володимир Зеленський прокоментував пропозицію російського диктатора Володимира Путіна зустрітися у Москві. Він вважає, що таким чином РФ хоче відтермінувати зустрічі лідерів.
Про це глава української держави заявив на пресконференції.
РФ хоче зірвати переговори
За словами президента, пропозиція Путіна щодо зустрічі в Москві не має сенсу і була озвучена російським диктатором лише для того, аби зірвати потенційні перемовини.
Глава держави наголосив, що будь-які зустрічі повинні закінчуватися результатом, бажано — закінченням війни.
"Знаєте, що я думаю? Коли не хочеш зустрічатися, що ти робиш? Ну, треба запросити мене до Москви. Ми не бачимо зараз бажання з їхнього боку припинити цю війну", — заявив Зеленський.
