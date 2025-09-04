Путін запросив Зеленського до Москви - президент України відповів

Володимир Зеленський. Фото: Zuma Press Wire

Президент України Володимир Зеленський прокоментував пропозицію російського диктатора Володимира Путіна зустрітися у Москві. Він вважає, що таким чином РФ хоче відтермінувати зустрічі лідерів.

Про це глава української держави заявив на пресконференції.

Реклама

Читайте також:

РФ хоче зірвати переговори

За словами президента, пропозиція Путіна щодо зустрічі в Москві не має сенсу і була озвучена російським диктатором лише для того, аби зірвати потенційні перемовини.

Глава держави наголосив, що будь-які зустрічі повинні закінчуватися результатом, бажано — закінченням війни.

"Знаєте, що я думаю? Коли не хочеш зустрічатися, що ти робиш? Ну, треба запросити мене до Москви. Ми не бачимо зараз бажання з їхнього боку припинити цю війну", — заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський розповів про телефонну розмову європейських лідерів з очільником США Дональдом Трампом під час саміту "Коаліції охочих".

Також президент прокоментував вимогу США відмовитися від нафти РФ.