Зеленський прокоментував вимогу США відмовитися від нафти РФ

Зеленський прокоментував вимогу США відмовитися від нафти РФ

Ua ru
Дата публікації: 4 вересня 2025 18:02
Зеленський зробив заяву щодо вимоги Трампа відмовитися від нафти РФ
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський прокоментував вимогу лідера США Дональда Трампа до Європи відмовитися від російської нафти. За словами українського лідера, очільник Білого дому дійсно незадоволений тим, що Європа купує нафту РФ.

Про це глава держави сказав під час спільної пресконференції з лідером Франції Емманюелем Макроном у четвер, 4 вересня.

Читайте також:

Зеленський про відмову Європи від нафти РФ

Президент України прокоментував інформацію, яку почали поширювати ЗМІ — про вимогу Трампа до Європи відмовитися від нафти з РФ.

Зеленський зазначив, що Трамп дійсно був незадоволений, що Європа купує російську нафту.

"Серед іншого, є дві країни, Угорщина та Словаччина... Коли ми почали бити по російських нафтогазових об'єктах, саме ці країни жалілися Трампу, що Україна позбавляла їх можливості отримувати російську нафту", — зазначив український лідер.

Нещодавно керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що ціни на російську нафту значно знизились.

Раніше лідер США Дональд Трамп заявив, що все ще розмірковує про підвищення санкцій проти країн, які купують російську нафту.

Володимир Зеленський Дональд Трамп Європа нафта війна в Україні Росія
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
