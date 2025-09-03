Стеля на нафту РФ - який ліміт встановлено 3 вересня

Російські нафтовики. Фото: росЗМІ

Сьогодні, 3 вересня, набула чинності нова "стеля" цін на російську нафту. Тепер ліміт становить 47,60 доларів за барель замість попередніх 60 доларів.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.

Допис Андрія Єрмака. Фото: скриншот

Ціни на нафту РФ знизили в межах 18-го пакету санкцій ЄС

Єрмак повідомив, що рішення про зниження "стелі" було ухвалене раніше в межах 18-го пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії.

"Ми вдячні європейським партнерам за врахування рекомендацій нашої санкційної групи щодо зниження стелі цін на нафту РФ", — написав він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що все ще розмірковує про підвищення санкцій проти країн, які купують російську нафту.

Також ми писали, що українські підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ та Головного управління розвідки Міністерства оборони вдарили по найбільшому НПЗ на півдні Росії.