Україна
Цены на российскую нефть значительно снизились — какой лимит

Цены на российскую нефть значительно снизились — какой лимит

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 18:32
Потолок на нефть РФ - какой лимит установлен 3 сентября
Российские нефтяники. Фото: росСМИ

Сегодня, 3 сентября, вступил в силу новый "потолок" цен на российскую нефть. Теперь лимит составляет 47,60 долларов за баррель вместо предыдущих 60 долларов.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.

Читайте также:
скрін
Сообщение Андрея Ермака. Фото: скриншот

Цены на нефть РФ снизили в рамках 18-го пакета санкций ЕС

Ермак сообщил, что решение о снижении "потолка" было принято ранее в рамках 18-го пакета санкций Европейского Союза против России.

"Мы благодарны европейским партнерам за учет рекомендаций нашей санкционной группы по снижению потолка цен на нефть РФ", — написал он.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что все еще размышляет о повышении санкций против стран, которые покупают российскую нефть.

Также мы писали, что украинские подразделения Сил беспилотных систем ВСУ и Главного управления разведки Министерства обороны ударили по крупнейшему НПЗ на юге России.

санкции против России Андрей Ермак нефть цены Россия
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
