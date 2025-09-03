Потолок на нефть РФ - какой лимит установлен 3 сентября

Российские нефтяники. Фото: росСМИ

Сегодня, 3 сентября, вступил в силу новый "потолок" цен на российскую нефть. Теперь лимит составляет 47,60 долларов за баррель вместо предыдущих 60 долларов.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.

Цены на нефть РФ снизили в рамках 18-го пакета санкций ЕС

Ермак сообщил, что решение о снижении "потолка" было принято ранее в рамках 18-го пакета санкций Европейского Союза против России.

"Мы благодарны европейским партнерам за учет рекомендаций нашей санкционной группы по снижению потолка цен на нефть РФ", — написал он.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что все еще размышляет о повышении санкций против стран, которые покупают российскую нефть.

Также мы писали, что украинские подразделения Сил беспилотных систем ВСУ и Главного управления разведки Министерства обороны ударили по крупнейшему НПЗ на юге России.