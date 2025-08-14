Украинские дроны ударили по Волгоградскому НПЗ — детали от Генштаба ВСУ

Украинские дроны ударили по крупнейшему НПЗ на юге России
В ночь на 14 августа украинские подразделения Сил беспилотных систем ВСУ и Главного управления разведки Министерства обороны, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли удар по Волгоградскому нефтеперерабатывающему заводу в России. Он является собственностью ООО "Лукойл-Волгограднефтепереработка" и активно обеспечивает российские войска горюче-смазочными материалами.
Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ.
В Волгограде произошел масштабный пожар на НПЗ
По предварительной информации, в результате попадания ударных дронов на территории предприятия вспыхнули масштабные пожары. Окончательные данные о нанесенном ущербе пока уточняются.
В Генштабе ВСУ отметили, что Волгоградский НПЗ является крупнейшим производителем топлива в Южном федеральном округе России. Его годовая мощность превышает 15 миллионов тонн переработки нефти — это около 5,6% от общего объема нефтепереработки страны.
"НПЗ производит дизель, бензин и авиатопливо, которые критически важны для логистики вооруженных сил России", - сообщили в Генштабе.
"Последовательно работаем на снижение мощностей производства нефтепродуктов в стране-агрессоре и ослабление ее армии. Россия должна сполна ощутить последствия своей захватнической политики и прекратить войну против Украины", — отметили военнослужащие ВСУ.
Напомним, недавно ВСУ успешно атаковали нефтеперекачивающую станцию в Брянской области "Унеча".
Между тем Петр Сийярто раскритиковал Украину за атаки ВСУ по нефтепроводу "Дружба" в России.
