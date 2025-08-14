Видео
Главная Новости дня Украинские дроны ударили по крупнейшему НПЗ на юге России

Украинские дроны ударили по крупнейшему НПЗ на юге России

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2025 12:36
Украинские дроны ударили по Волгоградскому НПЗ — детали от Генштаба ВСУ
Пожар на НПЗ в Волгограде. Фото: соцсети

В ночь на 14 августа украинские подразделения Сил беспилотных систем ВСУ и Главного управления разведки Министерства обороны, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли удар по Волгоградскому нефтеперерабатывающему заводу в России. Он является собственностью ООО "Лукойл-Волгограднефтепереработка" и активно обеспечивает российские войска горюче-смазочными материалами.

Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ.

Читайте также:

В Волгограде произошел масштабный пожар на НПЗ

По предварительной информации, в результате попадания ударных дронов на территории предприятия вспыхнули масштабные пожары. Окончательные данные о нанесенном ущербе пока уточняются.

В Генштабе ВСУ отметили, что Волгоградский НПЗ является крупнейшим производителем топлива в Южном федеральном округе России. Его годовая мощность превышает 15 миллионов тонн переработки нефти — это около 5,6% от общего объема нефтепереработки страны.

null
Расстояние от границы Украины до атакованного объекта. Фото: скриншот

"НПЗ производит дизель, бензин и авиатопливо, которые критически важны для логистики вооруженных сил России", - сообщили в Генштабе.

Волгоград НПЗ
Дым в небе. Фото: соцсети

"Последовательно работаем на снижение мощностей производства нефтепродуктов в стране-агрессоре и ослабление ее армии. Россия должна сполна ощутить последствия своей захватнической политики и прекратить войну против Украины", — отметили военнослужащие ВСУ.

Напомним, недавно ВСУ успешно атаковали нефтеперекачивающую станцию в Брянской области "Унеча".

Между тем Петр Сийярто раскритиковал Украину за атаки ВСУ по нефтепроводу "Дружба" в России.

НПЗ нефть Генштаб ВСУ дроны Россия Волгоградская область
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
