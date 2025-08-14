Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Українські дрони вдарили по найбільшому НПЗ на півдні Росії

Українські дрони вдарили по найбільшому НПЗ на півдні Росії

Ua ru
Дата публікації: 14 серпня 2025 12:36
Українські дрони вдарили по Волгоградському НПЗ — деталі від Генштабу ЗСУ
Пожежа на НПЗ у Волгограді. Фото: соцмережі

У ніч на 14 серпня українські підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ та Головного управління розвідки Міністерства оборони у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали удару по Волгоградському нафтопереробному заводу в Росії. Він є власністю ТОВ "Лукойл-Волгограднєфтєперєработка" та активно забезпечує російські війська пально-мастильними матеріалами.

Про це повідомили у пресслужбі Генштабу ЗСУ

Реклама
Читайте також:

У Волгограді сталася масштабна пожежа на НПЗ

За попередньою інформацією, внаслідок влучання ударних дронів на території підприємства спалахнули масштабні пожежі. Остаточні дані щодо завданих збитків наразі уточнюються.

У Генштабі ЗСУ зазначили, що Волгоградський НПЗ є найбільшим виробником пального у Південному федеральному окрузі Росії. Його річна потужність перевищує 15 мільйонів тонн переробки нафти — це близько 5,6% від загального обсягу нафтопереробки країни.

null
Відстань від кордону України до атакованого об'єкта. Фото: скриншот

"НПЗ виробляє дизель, бензин та авіапальне, які критично важливі для логістики збройних сил Росії", — повідомили в Генштабі. 

Волгоград НПЗ
Дим в небі. Фото: соцмережі

"Послідовно працюємо на зниження потужностей виробництва нафтопродуктів у країні-агресорі та послаблення її армії. Росія має сповна відчути наслідки своєї загарбницької політики та припинити війну проти України", — зазначили військовослужбовці ЗСУ. 

Нагадаємо, нещодавно ЗСУ успішно атакували нафтоперекачувальну станцію в Брянській області "Унєча". 

Тим часом Петр Сіярто розкритикував Україну за атаки ЗСУ по нафтопроводу "Дружба" в Росії. 

НПЗ нафта Генштаб ЗСУ дрони Росія Волгоградська область
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації