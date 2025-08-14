Українські дрони вдарили по Волгоградському НПЗ — деталі від Генштабу ЗСУ

Пожежа на НПЗ у Волгограді. Фото: соцмережі

У ніч на 14 серпня українські підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ та Головного управління розвідки Міністерства оборони у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали удару по Волгоградському нафтопереробному заводу в Росії. Він є власністю ТОВ "Лукойл-Волгограднєфтєперєработка" та активно забезпечує російські війська пально-мастильними матеріалами.

Про це повідомили у пресслужбі Генштабу ЗСУ.

У Волгограді сталася масштабна пожежа на НПЗ

За попередньою інформацією, внаслідок влучання ударних дронів на території підприємства спалахнули масштабні пожежі. Остаточні дані щодо завданих збитків наразі уточнюються.

У Генштабі ЗСУ зазначили, що Волгоградський НПЗ є найбільшим виробником пального у Південному федеральному окрузі Росії. Його річна потужність перевищує 15 мільйонів тонн переробки нафти — це близько 5,6% від загального обсягу нафтопереробки країни.

Відстань від кордону України до атакованого об'єкта. Фото: скриншот

"НПЗ виробляє дизель, бензин та авіапальне, які критично важливі для логістики збройних сил Росії", — повідомили в Генштабі.

Дим в небі. Фото: соцмережі

"Послідовно працюємо на зниження потужностей виробництва нафтопродуктів у країні-агресорі та послаблення її армії. Росія має сповна відчути наслідки своєї загарбницької політики та припинити війну проти України", — зазначили військовослужбовці ЗСУ.

Нагадаємо, нещодавно ЗСУ успішно атакували нафтоперекачувальну станцію в Брянській області "Унєча".

Тим часом Петр Сіярто розкритикував Україну за атаки ЗСУ по нафтопроводу "Дружба" в Росії.