Зеленський розповів, про що лідери ЄС говорили з Трампом

Зеленський розповів, про що лідери ЄС говорили з Трампом

Ua ru
Дата публікації: 4 вересня 2025 17:46
Розмова лідерів Коаліції охочих з Трампом 4 вересня
Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський прокоментував розмову європейських лідерів з очільником США Дональдом Трампом під час саміту "Коаліції охочих". Основна тема переговорів: тиск на РФ, що примусити її до завершення війни.

Про це Зеленський сказав на пресконференції.

Читайте також:

Розмова Трампа, Зеленського та лідерів ЄС — деталі

Глава української держави вкотре наголосив, що ключ до миру — позбавити російську машину війни грошей і ресурсів.

"Детальна розмова про те, як підштовхувати ситуацію до миру. Найголовніше — тиск, зокрема економічний, щоб змусити РФ до припинення війни. Ключ до миру — позбавити російську машину війни грошей і ресурсів", — йдеться в повідомленні.

Також під час розмови піднімалося питання про захист українського неба.

"Допоки не має миру, наші люди не мають залежати від постійних російських атак… Ми розраховуємо на цю програму. Ми домовились про подальші контакти", — додав Зеленський.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон заявив, що "Коаліція охочих" сьогодні під час розмови з президентом США Дональдом Трампом не отримала від нього конкретики щодо гарантій безпеки для України. Він зазначив, що внесок США буде визначено "найближчими тижнями.

Також ми писали, що учасники "Коаліції охочих" готові постачати Україні ракети великої дальності. 

Володимир Зеленський Дональд Трамп перемир'я війна в Україні Коаліція охочих
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
