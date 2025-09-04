Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский рассказал, о чем лидеры ЕС говорили с Трампом

Зеленский рассказал, о чем лидеры ЕС говорили с Трампом

Ua ru
Дата публикации 4 сентября 2025 17:46
Разговор лидеров Коалиции желающих с Трампом 4 сентября
Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал разговор европейских лидеров с главой США Дональдом Трампом во время саммита "Коалиции желающих". Основная тема переговоров: давление на РФ, что принудить ее к завершению войны.

Об этом Зеленский сказал на пресс-конференции.

Реклама
Читайте также:

Разговор Трампа, Зеленского и лидеров ЕС  детали

Глава украинского государства в очередной раз подчеркнул, что ключ к миру  лишить российскую машину войны денег и ресурсов.

"Детальный разговор о том, как подталкивать ситуацию к миру. Самое главное — давление, в частности экономическое, чтобы заставить РФ к прекращению войны. Ключ к миру — лишить российскую машину войны денег и ресурсов", — говорится в сообщении.

Также во время разговора поднимался вопрос о защите украинского неба.

"Пока нет мира, наши люди не должны зависеть от постоянных российских атак... Мы рассчитываем на эту программу. Мы договорились о дальнейших контактах", — добавил Зеленский.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что "Коалиция желающих" сегодня во время разговора с президентом США Дональдом Трампом не получила от него конкретики относительно гарантий безопасности для Украины. Он отметил, что вклад США будет определен "в ближайшие недели.

Также мы писали, что участники "Коалиции желающих" готовы поставлять Украине ракеты большой дальности.

Владимир Зеленский Дональд Трамп перемирие война в Украине Коалиция желающих
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации