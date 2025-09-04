Разговор лидеров Коалиции желающих с Трампом 4 сентября

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал разговор европейских лидеров с главой США Дональдом Трампом во время саммита "Коалиции желающих". Основная тема переговоров: давление на РФ, что принудить ее к завершению войны.

Об этом Зеленский сказал на пресс-конференции.

Реклама

Читайте также:

Разговор Трампа, Зеленского и лидеров ЕС — детали

Глава украинского государства в очередной раз подчеркнул, что ключ к миру — лишить российскую машину войны денег и ресурсов.

"Детальный разговор о том, как подталкивать ситуацию к миру. Самое главное — давление, в частности экономическое, чтобы заставить РФ к прекращению войны. Ключ к миру — лишить российскую машину войны денег и ресурсов", — говорится в сообщении.

Также во время разговора поднимался вопрос о защите украинского неба.

"Пока нет мира, наши люди не должны зависеть от постоянных российских атак... Мы рассчитываем на эту программу. Мы договорились о дальнейших контактах", — добавил Зеленский.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что "Коалиция желающих" сегодня во время разговора с президентом США Дональдом Трампом не получила от него конкретики относительно гарантий безопасности для Украины. Он отметил, что вклад США будет определен "в ближайшие недели.

Также мы писали, что участники "Коалиции желающих" готовы поставлять Украине ракеты большой дальности.