Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Гарантии безопасности для Украины — Макрон сделал заявление

Гарантии безопасности для Украины — Макрон сделал заявление

Ua ru
Дата публикации 4 сентября 2025 17:29
Гарантии безопасности для Украины - Макрон заявил, что 26 стран согласились отправить свои войска или другую помощь
Эмманюэль Макрон. Фото: Anadolu / Mustafa Yalcin

У европейских лидеров есть политическое и военное предложение — предоставить Украине гарантии безопасности. 26 стран согласились направить свои войска в Украину или предоставить определенные средства для поддержки сил коалиции для обеспечения безопасности на море и в небе.

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон во время пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Реклама
Читайте также:

Трамп не предоставил конкретики относительно гарантий безопасности для Украины

По словам Макрона, лидеры 35 стран считают, что Украине нужно предоставить гарантии безопасности.

Кроме того, французский лидер сообщил, что "Коалиция желающих" сегодня во время разговора с президентом США Дональдом Трампом не получила от него конкретики относительно гарантий безопасности для Украины. Макрон заявил, что вклад США будет определен "в ближайшие недели.

"Мы поговорили с президентом Америки. Выводы следующие: в ближайшие недели мы четко определим, какой будет вклад Америки в эту коалицию, финализируем его. Взносы европейских стран, Азиатско-Тихоокеанского региона, а также Канады. Мы определили первые и вторичные обязательства, чтобы прекратить войну", — сказал он.

По словам президента Франции, дальше будут контакты между американцами и россиянами, и "все сигналы должны превратиться в реальность".

Напомним, ранее сообщалось, что участники "Коалиции желающих" готовы поставлять Украине ракеты большой дальности.

Также Зеленский объяснил, насколько реально участие иностранных миротворцев в Украине.

Франция Эммануэль Макрон Дональд Трамп война в Украине Коалиция желающих гарантии безопасности
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации