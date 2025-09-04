Гарантии безопасности для Украины - Макрон заявил, что 26 стран согласились отправить свои войска или другую помощь

Эмманюэль Макрон. Фото: Anadolu / Mustafa Yalcin

У европейских лидеров есть политическое и военное предложение — предоставить Украине гарантии безопасности. 26 стран согласились направить свои войска в Украину или предоставить определенные средства для поддержки сил коалиции для обеспечения безопасности на море и в небе.

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон во время пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Реклама

Читайте также:

Трамп не предоставил конкретики относительно гарантий безопасности для Украины

По словам Макрона, лидеры 35 стран считают, что Украине нужно предоставить гарантии безопасности.

Кроме того, французский лидер сообщил, что "Коалиция желающих" сегодня во время разговора с президентом США Дональдом Трампом не получила от него конкретики относительно гарантий безопасности для Украины. Макрон заявил, что вклад США будет определен "в ближайшие недели.

"Мы поговорили с президентом Америки. Выводы следующие: в ближайшие недели мы четко определим, какой будет вклад Америки в эту коалицию, финализируем его. Взносы европейских стран, Азиатско-Тихоокеанского региона, а также Канады. Мы определили первые и вторичные обязательства, чтобы прекратить войну", — сказал он.

По словам президента Франции, дальше будут контакты между американцами и россиянами, и "все сигналы должны превратиться в реальность".

Напомним, ранее сообщалось, что участники "Коалиции желающих" готовы поставлять Украине ракеты большой дальности.

Также Зеленский объяснил, насколько реально участие иностранных миротворцев в Украине.