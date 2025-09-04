Гарантії безпеки для України - Макрон заявив, що 26 країн погодились відправити свої війська чи іншу допомогу

Емманюель Макрон. Фото: Anadolu / Mustafa Yalcin

У європейських лідерів є політична та військова пропозиція — надати Україні гарантії безпеки. 26 країн погодилися надіслати своїй війська в Україну або надати певні засоби для підтримки сил коаліції для забезпечення безпеки на морі та в небі.

Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон під час пресконференції з українським лідером Володимиром Зеленським.

За словами Макрона, лідери 35 країн вважають, що Україні потрібно надати гарантії безпеки.

Крім того, французький лідер повідомив, що "Коаліція охочих" сьогодні під час розмови з президентом США Дональдом Трампом не отримала від нього конкретики щодо гарантій безпеки для України. Макрон заявив, що внесок США буде визначено "найближчими тижнями.

"Ми поговорили з президентом Америки. Висновки наступні: в найближчі тижні ми чітко визначимо, який буде внесок Америки в цю коаліцію, фіналізуємо його. Внески європейських країн, Азіатсько-Тихоокеанського регіону, а також Канади. Ми визначили перші і вторинні зобов'язання, щоб припинити війну", — сказав він.

За словами президента Франції, далі будуть контакти між американцями і росіянами, і "всі сигнали мають перетворитися на реальність".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що учасники "Коаліції охочих" готові постачати Україні ракети великої дальності.

Також Зеленський пояснив, наскільки реальна участь іноземних миротворців в Україні.