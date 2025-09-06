Зеленский заявил, что Путин может приехать в Киев для переговоров

Владимир Путин. Фото: Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool via REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский отклонил предложение главы Владимира Путина приехать в Москву, чтобы говорить о завершении войны. В то же время украинский лидер заявил, что диктатор может приехать в Киев.

Об этом он сказал в интервью ABC News.

"Он может приехать в Киев. Я не могу ехать в Москву, когда моя страна каждый день подвергается ракетным обстрелом и атакам. Я не могу ехать в страну этого террориста", — заявил Зеленский.

Он добавил, что Путин "понимает это".

Напомним, на днях глава Кремля заявил, что он якобы никогда не был против встречи с Зеленским, и если украинский лидер готов, то "пусть приедет в Москву". В ответ на это президент Украины заявил, что таким образом Россия хочет отсрочить встречу лидеров.

Кроме того, на вчера Восточном экономическим форуме Путин фактически откинул возможность полноценных переговоров с Украиной. Он утверждает, что с украинской стороной практически невозможно договориться по ключевым вопросам.