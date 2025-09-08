Лідер США подзвонить Путін, щоб домовитись про Україну та зустрінеться з лідерами Євросоюзу

Президент США Дональд Трамп. Фото: Білий дім

Президент США Дональд Трамп заявив, що найближчим часом зателефонує диктатору РФ Путіним, щоб знову спробувати зупинити агресію Росії проти України. Також до Трампа днями приїдуть лідери ЄС для обговорення гарантій безпеки для України.

Про це Трамп заявив журналістам після повернення з тенісного турніру US Open, повідомляє Fox News.

Що Трамп заявив про розмову з Путіним

Під час спілкування з журналістами Трамп зазначив, що він впевнений у можливості знайти мирне вирішення ситуації. На підтримку своїх слів він навів приклади успішного врегулювання семи інших конфліктів, які раніше вважалися неможливими до вирішення.

Водночас пан Трамп висловив невдоволення поточною ситуацією, пов'язаною з війною в Україні, зокрема ударами РФ по мирних українських містах.

"Це така жахлива трата людства. Тож, ні, я не в захваті від того, що там відбувається, скажу вам. Я думаю, це буде вирішено... Ми це зробимо. Я вірю, що ми це вирішимо", — сказав президент США.

Зустріч Трампа та лідерів ЄС

Дональд Трамп також зауважив, що на цьому тижні до нього будуть приїжджати лідери Євросоюзу. Будуть обговорюватись питання безпеки України.

"Окремі європейські лідери приїдуть до нашої країни в понеділок чи вівторок індивідуально", — заявив очільник Штатів.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що готовий перейти до другого етапу санкцій проти Росії. Це може означати наміри Білого дому посилювати економічний тиск на Путіна.

А президент України Володимир Зеленський закликав залишити РФ без головної зброї — торгівлі сировиною. Зеленський закликав посилити санкції проти РФ та не купувати російську нафту.