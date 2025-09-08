Лидер США позвонит Путину, чтобы договориться об Украине и встретится с лидерами Евросоюза

Президент США Дональд Трамп. Фото: Белый дом

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время позвонит диктатору РФ Путину, чтобы снова попытаться остановить агрессию России против Украины. Также к Трампу на днях приедут лидеры ЕС для обсуждения гарантий безопасности для Украины.

Об этом Трамп заявил журналистам после возвращения с теннисного турнира US Open, сообщает Fox News.

Что Трамп заявил о разговоре с Путиным

Во время общения с журналистами Трамп отметил, что он уверен в возможности найти мирное решение ситуации. В поддержку своих слов он привел примеры успешного урегулирования семи других конфликтов, которые ранее считались невозможными к решению.

В то же время господин Трамп выразил недовольство текущей ситуацией, связанной с войной в Украине, в частности ударами РФ по мирным украинским городам.

"Это такая ужасная трата человечества. Так что, нет, я не в восторге от того, что там происходит, скажу вам. Я думаю, это будет решено... Мы это сделаем. Я верю, что мы это решим", — сказал президент США.

Встреча Трампа и лидеров ЕС

Дональд Трамп также отметил, что на этой неделе к нему будут приезжать лидеры Евросоюза. Будут обсуждаться вопросы безопасности Украины.

"Отдельные европейские лидеры приедут в нашу страну в понедельник или вторник индивидуально", — заявил глава Штатов.

Напомним, ранее Трамп заявил, что готов перейти ко второму этапу санкций против России. Это может означать намерения Белого дома усиливать экономическое давление на Путина.

А президент Украины Владимир Зеленский призвал оставить РФ без главного оружия — торговли сырьем. Зеленский призвал усилить санкции против РФ и не покупать российскую нефть.