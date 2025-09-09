Видео
Ударом по Кабмину Путин начал новый этап войны, — The Times

Ударом по Кабмину Путин начал новый этап войны, — The Times

Ua ru
Дата публикации 9 сентября 2025 07:58
Удар по Кабмину — Путин начал новый этап войны
Владимир Путин. Фото: Reuters

Российский диктатор Владимир Путин после визита в Пекин готовит новый этап агрессии против Украины. Признаком этого стала атака на Кабинет министров в Киеве.

Об этом сообщает издание The Times.

Читайте также:

Визит в Китай придал уверенности Путину

По информации издания, уверенность Путина возросла после переговоров с Си Цзиньпином в Пекине, где они обсуждали дальнейшее сотрудничество. Подтверждением стала массированная воздушная атака на столицу, одна из самых мощных с начала полномасштабной войны.

Впервые за три года боевых действий пострадало правительственное здание в Киеве. В России сторонники "жесткой линии" уже давно призывали к ударам по украинским центрам принятия решений.

The Times отмечает, что Пекин превратился в ключевую площадку для дипломатических маневров Кремля. Путин заявил о "беспрецедентно высоком уровне" отношений с Китаем.

Во время парада в Пекине, посвященного 80-й годовщине победы над Японией, Путин сидел рядом с Си Цзиньпином, а рядом был и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Это стало первым случаем со времен Холодной войны, когда руководители трех государств появились вместе.

Несмотря на это, Китай, в отличие от КНДР, не отправляет военных на войну против Украины, но поддерживает Москву дипломатически и избегает санкций. На прошлой неделе в Кремле заявили о предварительной договоренности с Пекином по строительству газопровода "Сила Сибири-2".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главным оружием России являются энергоресурсы, поэтому США совместно с европейскими партнерами должны усилить санкционное давление, чтобы лишить Путина преимущества.

Кроме того, мы писали, что президент США Дональд Трамп анонсировал разговор с Путиным.

Кабинет министров Китай владимир путин война в Украине ракетный удар
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
