Головна Новини дня Каллас пообіцяла посилити санкції проти Росії після атаки Польщі

Каллас пообіцяла посилити санкції проти Росії після атаки Польщі

Ua ru
Дата публікації: 11 вересня 2025 09:37
Брюссель готує нові санкції проти Росії після атаки дронів на Польщу
Висока представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас. Фото: REUTERS/Yves Herman

Європейський Союз оприлюднив жорстку заяву у відповідь на порушення російських дронів повітряного простору Польщі. Зокрема, цей інцидент назвали навмисним актом агресії, який є серйозною ескалацією, і пообіцяли посилити санкції проти Росії. 

Про це йдеться у заяві високої представниці ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас.

Читайте також:

ЄС засуджує атаку Росії на Польщу

У документі йдеться, що такі дії безпосередньо загрожують безпеці громадян ЄС, регіональній стабільності та міжнародному миру. 

"Це серйозне порушення європейського повітряного простору лише посилює нашу рішучість підтримувати Україну та її народ у їхньому захисті від Росії та прагненні до всеосяжного, справедливого і тривалого миру", — йдеться у заяві. 

Росію чекають нові санкції

У ЄС зауважили, що це вже не перший випадок порушення суверенного повітряного простору країн-членів із 2022 року. Тому Євросоюз планує значно розширити санкції проти Росії та всіх, хто її підтримує, а також посилити міжнародний тиск із залученням партнерів.

Окремо ЄС висловив повну солідарність із Польщею, яка стала мішенню атаки, та пообіцяв надати Варшаві всю необхідну допомогу для захисту східного кордону. 

"Ми висловлюємо нашу повну солідарність із Польщею і продовжуємо пропонувати підтримку, якої Польща потребує для захисту свого східного кордону. Ми перебуваємо в постійному тісному контакті з польською владою", — повідомили у представництві. 

Нагадаємо, раніше Кая Каллас назвала атаку дронів РФ на Польщу цілеспрямованим актом.

А канцлер Німеччини Фрідріх Мерц дав оцінку роботі ППО під час відбиття російської атаки на Польщу. 

Тим часом глава МЗС Польщі Радослав Сікорський зробив різку заяву та відкинув звинувачення України з боку Кремля.

За день до атаки, 9 вересня, глава Європейської Ради Антоніу Кошта заявляв, що ЄС разом зі США розробляє 19-й пакет санкцій

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
