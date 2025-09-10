Атака дронів на Польщу 10 вересня — у Брюсселі відреагували

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас. Фото: REUTERS/Yves Herman

Порушення повітряного простору Польщі російськими дронами у ніч проти 10 вересня не було випадковістю. Це навмисний крок з боку Москви.

Про це заявила глава дипломатії ЄС Кая Каллас в Х.

Реакція Брюсселя на дрони РФ у Польщі

Каллас заявила, що цієї ночі "було найсерйозніше порушення" європейського повітряного простору Росією з початку війни. За її словами, є підстави вважати, що це було навмисне, а не випадково.

"Війна Росії ескалує, а не закінчується. Ми повинні підвищити ціну для Москви, посилити підтримку України та інвестувати в оборону Європи. ЄС відіграє важливу роль, і ми підтримуватимемо такі ініціативи, як лінія оборони "Східний щит", — заявила посадовиця.

Вона також додала, що підтримує зв'язок з генсеком НАТО Марком Рютте та міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським. Ситуація перебуває під пильним контролем.

Нагадаємо, вночі 10 вересня "шахеди" РФ залетіли на територію Польщі. Польські Повітряні сили підіймали у небо літаки F-16 та збивали цілі.

Незадовго Дональд Туск підтвердив, що у повітряному просторі Польщі були російські дрони. Через це скликав екстрене засідання уряду.

Також відомо, що російський дрон влучив у будинок в Польщі. Було пошкоджено дах будівлі та автомобіль, припаркований на території.

Водночас польський прем'єр назвав "масштабною провокацією" дрони РФ у Польщі. Він перебуває на консультаціях з союзниками.