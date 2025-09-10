Відео
Російський дрон влучив у будинок в Польщі — ЗМІ

Російський дрон влучив у будинок в Польщі — ЗМІ

Ua ru
Дата публікації: 10 вересня 2025 09:19
Російський БпЛА влучив в будинок у Польщі
Наслідки влучання російського БпЛА у будинок в Польщі. Фото: Polsat News

Під час нічної атаки РФ на Україну в ніч проти 10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі. Крім того, безпілотник РФ влучив в один із будинків.

Про це інформує Polsat News у середу, 10 вересня.

Читайте також:
Дрон РФ атакував будинок у Польщі

За даними польського видання, російський безпілотник врізався в житловий будинок у Вириках (Влодавський повіт Люблінського воєводства). Було пошкоджено дах будівлі та автомобіль, припаркований на території.

Як повідомив заступник інспектора Анджей Фійолек з Воєводського управління поліції в Любліні в інтерв'ю polsatnews.pl, залишки російського безпілотника впали на житловий будинок у місті Вирики Воля. Повідомляється. що ніхто не постраждав.

"У місті Вирики стався інцидент, внаслыдок якого було пошкоджено житловий будинок. Ми ще не знаємо точних деталей. Ми не знаємо, чи це був сам дрон, який упав на будівлю та пошкодив дах і стелю, чи це були уламки дрона. Наскільки я розумію від мешканців, люди чули вибух, а також бачили польські винищувачі. Ситуація досить складна та тривожна; серед мешканців справді існує велике занепокоєння", — прокоментував інцидент мер Володавського повіту Маріуш Занько.

Посадовець місцевої влади підтвердив, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав, але було завдано матеріальних збитків. Представники округу перебувають на місці події для оцінки збитків.

Раніше ми інформували, як відреагував Президент США Дональд Трамп на порушення Росією повітряного простору Польщі в ніч проти 10 вересня.

Також ми повідомляли, що у Польщі підтвердили, що Росія порушила повітряний простір країни в ніч проти 10 вересня.

Польща обстріли дрони війна в Україні Росія атака
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
