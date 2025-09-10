Відео
Туск доповів генсеку НАТО про порушення повітряного простору

Туск доповів генсеку НАТО про порушення повітряного простору

Дата публікації: 10 вересня 2025 07:39
Туск відреагував на порушення повітряного простору Польщі
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Фото: Reuters

У ніч проти 10 вересня російські безпілотники залетіли на територію Польщі. Прем'єр-міністр Дональд Туск поінформував Генерального секретаря НАТО Марка Рютте про порушення повітряного простору Польщі та збиття відповідних об'єктів.

Відповідний допис Дональд Туск опублікував у соцмережі X у середу, 10 вересня.

Читайте також:

РФ порушила повітряний простір Польщі — заява Туска

Сьогодні вночі, 10 вересня, під час атаки РФ на Україну російські безпілотники залетіли на територію Польщі.

Прем'єр-міністр Дональд Туск поінформував про цей інцидент генсека НАТО та доповів про збиття дронів.

"Я отримав повідомлення від Командувача оперативних видів Збройних сил про збиття дронів, які вдерлися в наш повітряний простір і могли становити загрозу. Операція триває.

Я поінформував Генерального секретаря НАТО про поточну ситуацію та заходи, які ми вжили щодо об'єктів, що порушили наш повітряний простір. Ми перебуваємо в постійному контакті", — написав Туск.

Туск
Скриншот повідомлення Туска/X

Раніше у Польщі підтвердили, що Росія під час атаки на Україну в ніч проти 10 вересня неодноразово порушувала повітряний простір країни.

Своєю чергою конгресмен від Республіканської партії Джо Вілсон звинуватив Росію в оголошенні війни Польщі.

Польща обстріли війна в Україні Росія атака Дональд Туск
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
