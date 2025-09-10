Росія оголосила війну Польщі, заявляє конгресмен Джо Вілсон

Глава Кремля Володимир Путін. Фото: Sputnik/В'ячеслав Прокоф'єв/Pool via REUTERS

Конгресмен від Республіканської партії Джо Вілсон звинуватив Росію в оголошенні війни Польщі, а також закликав адміністрацію Трампа дозволити Україні наносити удари вглиб РФ. Це сталося на тлі повідомлень фіксації російських "Шахедів" на території Польщі.

Відповідний пост політик опублікував на своїй сторінці в соцмережі Х.

Що сказав конгресмен про ситуацію в Польщі

Джо Вілінсон пише, що РФ атакує союзника по НАТО, Польщу, за допомогою іранських безпілотників типу "Шахед". Він зазначив, що це сталося менше ніж за тиждень після того, як президент США Дональд Трамп прийняв президента Польщі Кароля Навроцького в Білому домі.

"Це акт війни, і ми вдячні союзникам по НАТО за їхню оперативну реакцію на триваючу нічим не спровоковану агресію військового злочинця Путіна проти вільних і продуктивних країн", — ідеться в пості.

Крім того, конгресмен закликав Трампа відповісти "обов'язковими санкціями, які розорять" військову машину РФ і, написав про необхідність забезпечити Україну зброєю, щоб завдати удару по Росії. Також Вілсон висловився і про самого Путіна, зробив попередження.

"Путін більше не задовольняється просто ударами в Україні, бомбардуючи матерів і немовлят, тепер він безпосередньо випробовує нашу рішучість на території НАТО. Путін заявив, що "Росія не знає кордонів". Вільні та процвітаючі країни навчать Росію, що таке кордони", — резюмував він.

Пост конгресмена Джо Вілсона. Фото: скріншот із соцмережі Х

Що передувало

Нагадаємо, в ніч на 10 вересня росіяни масовано атакують Україну дронами. Крім цього, моніторингові канали стверджували, що зафіксували проліт російських безпілотників на територію Польщі.

Офіційно інформацію про ворожі БпЛА в Польщі написали лише Повітряні сили ЗСУ. При цьому пізніше вони виправили пост, прибравши згадку про Польщу і фіксацію там безпілотників.

Також монітори писали, що на тлі атаки дронів у повітря було піднято авіацію Польщі, Румунії, Угорщини, Словаччини та Нідерландів. Пізніше в Оперативному командуванні ЗС Польщі офіційно заявили, що в небо підняли польську і союзну авіацію. При цьому причиною називалася атака дронів на Україну. Про саму Польщу згадки не було.

Крім цього, на тлі повідомлень про атаку безпілотників, були твердження, що в Польщі тимчасово закрили аеропорти Любліна, Варшави і "Жешув". Чи відповідають ці дані реальній ситуації, поки неясно.