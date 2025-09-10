Видео
Конгрессмен США обвинил Россию в объявлении войны Польше

Конгрессмен США обвинил Россию в объявлении войны Польше

Ua ru
Дата публикации 10 сентября 2025 04:07
Россия объявила войну Польше, заявляет конгрессмен Джо Уилсон
Глава Кремля Владимир Путин. Фото: Sputnik/Вячеслав Прокофьев/Pool via REUTERS

Конгрессмен от Республиканской партии Джо Уилсон обвинил Россию в объявлении войны Польше, а также призвал администрацию Трампа позволить Украине наносить удары вглубь РФ. Это произошло на фоне сообщений фиксации российских "Шахедов" на территории Польши.

Соответствующий пост политик опубликовал на своей странице в соцсети Х.

Читайте также:

Что сказал конгрессмен о ситуации в Польше

Джо Уилинсон пишет, что РФ атакует союзника по НАТО, Польшу, с помощью иранских беспилотников типа "Шахед". Он отметил, что это произошло меньше чем через неделю после того, как президент США Дональд Трамп принял президента Польши Кароль Навроцкого в Белом доме.

"Это акт войны, и мы благодарны союзникам по НАТО за их оперативную реакцию на продолжающуюся ничем не спровоцированную агрессию военного преступника Путина против свободных и продуктивных стран", — сказано в посте.

Кроме того, конгрессмен призвал Трампа ответить "обязательными санкциями, которые разорят" военную машину РФ и, написал о необходимости снабдить Украину оружием, чтобы нанести удар по России. Также Уилсон высказался и про самого Путина, сделал предупреждение.

"Путин больше не довольствуется просто ударами в Украине, бомбя матерей и младенцев, теперь он напрямую испытывает нашу решимость на территории НАТО. Путин заявил, что "Россия не знает границ". Свободные и процветающие страны научат Россию, что такое границы", — резюмировал он.

Россия объявила войну Польше, заявляет конгрессмен Джо Уилсон - фото 1
Пост конгрессмена Джо Уилсона. Фото: скриншот из соцсети Х

Что предшествовало

Напомним, в ночь на 10 сентября россияне массированно атакуют Украину дронами. Помимо этого, мониторинговые каналы утверждали, что зафиксировали пролет российский беспилотников на территорию Польши.

Официально информацию и вражеских БпЛА в Польше написали лишь Воздушные силы ВСУ. При этом позже они исправили пост, убрав упоминание о Польше и фиксации там беспилотников.

Также мониторы писали, что на фоне атаки дронов в воздух была поднята авиация Польши, Румынии, Венгрии, Словакии и Нидерландов. Позже в Оперативном командовании ВС Польши официально заявили, что в небо поднята польская и союзная авиация. При этом причиной называлась атака дронов на Украину. О самой Польше упоминания не было.

Помимо этого, на фоне сообщений об атаке беспилотников, были утверждения, что в Польше временно закрыли аэропорты Люблина, Варшавы и "Жешув". Соответствуют ли эти данные реальной ситуации, пока неясно.

Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
