Російські Шахеди залетіли на територію Польщі 10 вересня

Ворожий дрон у небі. Ілюстративне фото: Pacific Presspicture alliance

Росіяни в ніч на 10 вересня масовано атакують Україну дронами. Причому низка з них залетіли на територію Польщі.

Про це у Telegram повідомляють Повітряні сили ЗСУ і моніторингові канали.

Що відомо про заліт "Шахедів" у Польщу

Цієї ночі у багатьох областях України оголошено тривогу, оскільки ворог запустив велику кількість ударних дронів типу "Шахед". Приблизно о першій годині ночі моніторингові канали почали писали, що безпілотники залетіли на територію Польщі.

Вже о 01:14 цю інформацію офіційно підтвердили у Повітряних силах ЗСУ. Хоча варто зазначити, що згодом пост виправили та прибрали інформацію про Польщу.

Повідомлення Повітряних сил ЗСУ про дрони. Фото: скриншот з Telegram

Згідно даних моніторингових каналів, у повітряному просторі Польщі станом на момент публікації перебуває близько 6 дронів. Ще 9 — летять у напрямку країни.

Дані моніторингових каналів про дрони РФ. Фото: скриншот з Телеграм

Паралельно моніторингові канали інформували, що Польща на тлі атаки дронів по Україні, підняла у небо літаки F-16. Проте офіційно це не підтверджено.

Окрім того, заявляється, що Румунія теж задіяла F-16, а Угорщина, Словаччина та Нідерланди — свою авіацію.

Також за даними Flightradar, у повітряному просторі Польщі неподалік України перебуває літак дальнього радіолокаційного виявлення SAAB 340, однак офіційного підтвердження наразі немає.

Flightradar фіксує літак дальнього радіолокаційного виявлення SAAB 340. Фото: скриншот з сайту

Тим часом моніторингові канали пишуть, що авіація Польщі збила вже два безпілотники. Однак зазначимо, що офіційно поки це не підтверджено.

Нагадаємо, що на тлі дронової атаки РФ у Києві лунали вибухи. В столиці працювали сили ППО.

Також ми писали, що зранку, 9 вересня, вибухи лунали у Київській області. Тоді сили ППО теж збивали ворожі безпілотники.