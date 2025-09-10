Російські Шахеди залетіли на територію Польщі 10 вересня

"Шахеди" РФ залетіли на територію Польщі — що відомо
Росіяни в ніч на 10 вересня масовано атакують Україну дронами. Причому низка з них залетіли на територію Польщі.
Про це у Telegram повідомляють Повітряні сили ЗСУ і моніторингові канали.
Що відомо про заліт "Шахедів" у Польщу
Цієї ночі у багатьох областях України оголошено тривогу, оскільки ворог запустив велику кількість ударних дронів типу "Шахед". Приблизно о першій годині ночі моніторингові канали почали писали, що безпілотники залетіли на територію Польщі.
Вже о 01:14 цю інформацію офіційно підтвердили у Повітряних силах ЗСУ. Хоча варто зазначити, що згодом пост виправили та прибрали інформацію про Польщу.
Згідно даних моніторингових каналів, у повітряному просторі Польщі станом на момент публікації перебуває близько 6 дронів. Ще 9 — летять у напрямку країни.
Паралельно моніторингові канали інформували, що Польща на тлі атаки дронів по Україні, підняла у небо літаки F-16. Проте офіційно це не підтверджено.
Окрім того, заявляється, що Румунія теж задіяла F-16, а Угорщина, Словаччина та Нідерланди — свою авіацію.
Також за даними Flightradar, у повітряному просторі Польщі неподалік України перебуває літак дальнього радіолокаційного виявлення SAAB 340, однак офіційного підтвердження наразі немає.
Тим часом моніторингові канали пишуть, що авіація Польщі збила вже два безпілотники. Однак зазначимо, що офіційно поки це не підтверджено.
Нагадаємо, що на тлі дронової атаки РФ у Києві лунали вибухи. В столиці працювали сили ППО.
Також ми писали, що зранку, 9 вересня, вибухи лунали у Київській області. Тоді сили ППО теж збивали ворожі безпілотники.
