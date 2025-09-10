Відео
Головна Новини дня Туск підтвердив, що Польща застосувала зброю проти дронів РФ

Туск підтвердив, що Польща застосувала зброю проти дронів РФ

Ua ru
Дата публікації: 10 вересня 2025 06:32
Туск заявив, що Польща застосувала зброю проти російських дронів
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підтвердив, що у повітряному просторі Польщі були російські дрони. Крім того, він поінформував, що країна застосувала зброю проти цілей.

Відповідний допис Туск опублікував у соцмережі Х.

Читайте також:

Що сказав Туск про дрони РФ в Польщі

"Триває операція, пов'язана з багаторазовим порушенням повітряного простору Польщі. Проти об'єктів військові застосували зброю", — пише Туск.

Також прем'єр-міністр поінформував, що перебуває в постійному контакті з президентом і міністром оборони.

"Я отримав прямий звіт від оперативного командувача", — резюмував він.

Нагадаємо, що цієї ночі, під час атаки на Україну, російські "Шахеди" неодноразово порушили повітряний простір Польщі. У зв'язку з цим в небо над країною підняли польську та союзну авіацію. Відомо, що на тлі дронової атаки, у Варшаві, Любліні та Жешуві — зачиняли аеропорти.

Наразі відомо, що держсекретаря США Марко Рубіо поінформували щодо ситуації з дронами РФ у Польщі. Перед цим, конгресмен від Республіканської партії Джо Вілсон заявив, що такі дії РФ є актом війни.

Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
