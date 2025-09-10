Польща під атакою дронів Росії 10 вересня

Польща підтвердила, що дрони РФ залетіли на її територію
Росія під час атаки на Україну, в ніч проти 10 вересня, неодноразово порушувала повітряний простір Польщі. Під загрозою три воєводства.
Про це в соцмережі Х повідомляє Оперативне командування Збройних сил (ЗС) Польщі.
Що сказали у Польщі про атаку РФ
"Під час сьогоднішнього нападу Російської Федерації, яка завдає ударів по об'єктах, розташованих на території України, наш повітряний простір неодноразово порушувався об'єктами типу дронів", — йдеться у повідомленні.
У командуванні додали, що наразі триває операція, метою якої є ідентифікація та нейтралізація об'єктів. Також там поінформували, що за наказом командувача Оперативного штабу ЗС було застосовано озброєння, і зараз тривають дії служб, спрямовані на пошук збитих об'єктів.
"Підкреслюємо, що військова операція триває, і закликаємо залишатися вдома. Найбільш загрозливими районами є Підляське, Мазовецьке та Люблінське воєводства", — сказано у дописі.
Також в Оперативному командуванні додали, що моніторять поточну ситуацію, а підпорядковані сили та засоби залишаються в повній готовності до негайного реагування.
Нагадаємо, що цієї ночі внаслідок порушення повітряного простору Польщі, у небо були підняті польська та союзна авіації. Також, судячи з усього, у зв'язку з фіксацією ворожих дронів, у Жешуві, Любліні та Варшаві були тимчасово закриті аеропорти.
Крім того, конгресмен від Республіканської партії Джо Вілсон заявив, що ця атака на Польщу є актом війни. Він закликав президента США Дональда Трампа відповісти санкціями і дати Україні зброю, щоб завдавати удари по Росії.
