Польща під атакою дронів Росії 10 вересня

Проліт "Шахедів". Фото ілюстративне: 24 канал

Росія під час атаки на Україну, в ніч проти 10 вересня, неодноразово порушувала повітряний простір Польщі. Під загрозою три воєводства.

Про це в соцмережі Х повідомляє Оперативне командування Збройних сил (ЗС) Польщі.

Що сказали у Польщі про атаку РФ

"Під час сьогоднішнього нападу Російської Федерації, яка завдає ударів по об'єктах, розташованих на території України, наш повітряний простір неодноразово порушувався об'єктами типу дронів", — йдеться у повідомленні.

У командуванні додали, що наразі триває операція, метою якої є ідентифікація та нейтралізація об'єктів. Також там поінформували, що за наказом командувача Оперативного штабу ЗС було застосовано озброєння, і зараз тривають дії служб, спрямовані на пошук збитих об'єктів.

"Підкреслюємо, що військова операція триває, і закликаємо залишатися вдома. Найбільш загрозливими районами є Підляське, Мазовецьке та Люблінське воєводства", — сказано у дописі.

Також в Оперативному командуванні додали, що моніторять поточну ситуацію, а підпорядковані сили та засоби залишаються в повній готовності до негайного реагування.

Оперативне командування ЗС Польщі підтвердило атаку. Фото: скриншот із соцмережі Х

Нагадаємо, що цієї ночі внаслідок порушення повітряного простору Польщі, у небо були підняті польська та союзна авіації. Також, судячи з усього, у зв'язку з фіксацією ворожих дронів, у Жешуві, Любліні та Варшаві були тимчасово закриті аеропорти.

Крім того, конгресмен від Республіканської партії Джо Вілсон заявив, що ця атака на Польщу є актом війни. Він закликав президента США Дональда Трампа відповісти санкціями і дати Україні зброю, щоб завдавати удари по Росії.