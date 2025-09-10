Туск отреагировал на нарушение воздушного пространства Польши

Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото: Reuters

В ночь на 10 сентября российские беспилотники залетели на территорию Польши. Премьер-министр Дональд Туск проинформировал Генерального секретаря НАТО Марка Рютте о нарушении воздушного пространства Польши и сбитии соответствующих объектов.

Соответствующее сообщение Дональд Туск опубликовал в соцсети X в среду, 10 сентября.

Сегодня ночью, 10 сентября, во время атаки РФ на Украину российские беспилотники залетели на территорию Польши.

Премьер-министр Дональд Туск проинформировал об этом инциденте генсека НАТО и доложил о сбитии дронов.

"Я получил сообщение от Командующего оперативных видов Вооруженных сил о сбитии дронов, которые вторглись в наше воздушное пространство и могли представлять угрозу. Операция продолжается.

Я проинформировал Генерального секретаря НАТО о текущей ситуации и мерах, которые мы приняли в отношении объектов, нарушивших наше воздушное пространство. Мы находимся в постоянном контакте", — написал Туск.

Ранее в Польше подтвердили, что Россия во время атаки на Украину, в ночь на 10 сентября, неоднократно нарушала воздушное пространство страны.

В свою очередь конгрессмен от Республиканской партии Джо Уилсон обвинил Россию в объявлении войны Польше.