Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Российский дрон попал в дом в Польше — СМИ

Российский дрон попал в дом в Польше — СМИ

Ua ru
Дата публикации 10 сентября 2025 09:19
Российский БпЛА попал в дом в Польше
Последствия попадания российского БпЛА в дом в Польше. Фото: Polsat News

Во время ночной атаки РФ на Украину в ночь на 10 сентября российские дроны нарушили воздушное пространство Польши. Кроме того, беспилотник РФ попал в один из домов.

Об этом информирует Polsat News в среду, 10 сентября.

Реклама
Читайте также:
Дрон РФ атакував будинов в Польщі
Последствия попадания российского БпЛА в дом в Польше. Фото: Polsat News

Дрон РФ атаковал дом в Польше

По данным польского издания, российский беспилотник врезался в жилой дом в Вырыках (Влодавский уезд Люблинского воеводства). Была повреждена крыша здания и автомобиль, припаркованный на территории.

Как сообщил заместитель инспектора Анджей Фийолек из Воеводского управления полиции в Люблине в интервью polsatnews.pl, остатки российского беспилотника упали на жилой дом в городе Вырыки Воля. Сообщается. что ниито не пострадал.

"В городе Вырыки произошел инцидент, в результате которого был поврежден жилой дом. Мы еще не знаем точных деталей. Мы не знаем, был ли это сам дрон, который упал на здание и повредил крышу и потолок, или это были обломки дрона. Насколько я понимаю от жителей, люди слышали взрыв, а также видели польские истребители. Ситуация достаточно сложная и тревожная; среди жителей действительно существует большое беспокойство", — прокомментировал инцидент мэр Володавского уезда Мариуш Занько.

Чиновник местной власти подтвердил, что в результате инцидента никто не пострадал, но был нанесен материальный ущерб. Представители округа находятся на месте происшествия для оценки ущерба.

Ранее мы информировали, как отреагировал Президент США Дональд Трамп на нарушение Россией воздушного пространства Польши в ночь на 10 сентября.

Также мы сообщали, что в Польше подтвердили, что Россия нарушила воздушное пространство страны в ночь на 10 сентября.

Польша обстрелы дроны война в Украине Россия атака
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации