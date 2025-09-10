Российский БпЛА попал в дом в Польше

Последствия попадания российского БпЛА в дом в Польше. Фото: Polsat News

Во время ночной атаки РФ на Украину в ночь на 10 сентября российские дроны нарушили воздушное пространство Польши. Кроме того, беспилотник РФ попал в один из домов.

Об этом информирует Polsat News в среду, 10 сентября.

Дрон РФ атаковал дом в Польше

По данным польского издания, российский беспилотник врезался в жилой дом в Вырыках (Влодавский уезд Люблинского воеводства). Была повреждена крыша здания и автомобиль, припаркованный на территории.

Как сообщил заместитель инспектора Анджей Фийолек из Воеводского управления полиции в Люблине в интервью polsatnews.pl, остатки российского беспилотника упали на жилой дом в городе Вырыки Воля. Сообщается. что ниито не пострадал.

"В городе Вырыки произошел инцидент, в результате которого был поврежден жилой дом. Мы еще не знаем точных деталей. Мы не знаем, был ли это сам дрон, который упал на здание и повредил крышу и потолок, или это были обломки дрона. Насколько я понимаю от жителей, люди слышали взрыв, а также видели польские истребители. Ситуация достаточно сложная и тревожная; среди жителей действительно существует большое беспокойство", — прокомментировал инцидент мэр Володавского уезда Мариуш Занько.

Чиновник местной власти подтвердил, что в результате инцидента никто не пострадал, но был нанесен материальный ущерб. Представители округа находятся на месте происшествия для оценки ущерба.

Ранее мы информировали, как отреагировал Президент США Дональд Трамп на нарушение Россией воздушного пространства Польши в ночь на 10 сентября.

Также мы сообщали, что в Польше подтвердили, что Россия нарушила воздушное пространство страны в ночь на 10 сентября.