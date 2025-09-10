Видео
Нарушение воздушного пространства Польши — как отреагировал Трамп

Нарушение воздушного пространства Польши — как отреагировал Трамп

Ua ru
Дата публикации 10 сентября 2025 09:01
Трамп отреагировал на нарушение воздушного пространства Польши
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

В ночь на 10 сентября российские беспилотники нарушили воздушное пространство Польши. Лидер США Дональд Трамп проигнорировал вопрос об этом инциденте.

Об этом информируют Новини.LIVE.

Читайте также:

Реакция Трампа на нарушение воздушного пространства Польши

В ночь на 10 сентября российские беспилотники залетели на территорию Польши. Некоторые лидеры уже отреагировали на нарушение Россией воздушного пространства Польши.

Зато Президент США Дональд Трамп проигнорировал вопрос журналистов о российских дронах над Польшей в ночь на 10 сентября.

После ряда вопросов от представителей СМИ в Вашингтоне лидер США Дональд Трамп не ответил, знает ли он о нарушении воздушного пространства Польши российскими беспилотниками сегодня ночью, 10 сентября.

Отметим, что Президент Польши Кароль Навроцкий отреагировал на нарушение Россией воздушного пространства страны.

А Премьер-министр Дональд Туск проинформировал Генерального секретаря НАТО Марка Рютте о нарушении воздушного пространства Польши.

Автор:
Евтушенко Алина
Автор:
Евтушенко Алина
