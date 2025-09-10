Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Туск скликав екстрене засідання уряду через атаку дронів

Туск скликав екстрене засідання уряду через атаку дронів

Ua ru
Дата публікації: 10 вересня 2025 08:52
Дональд Туск скликав міністрів на термінову зустріч
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Фото: REUTERS/Lukasz Glowala

У Польщі організували екстрену зустріч прем'єр-міністра із міністрами. Нарада була створена через прецедент з атакою Росії безпілотниками по території Польщі.

Про це заявив речник польського уряду Адам Шлапка у соцмережі X.

Реклама
Читайте також:

У Польщі термінова нарада з безпекових паитань

У Польщі триває нарада Прем’єр-міністра Дональда Туска з міністрами, які відповідають за питання національної безпеки.

Як повідомив речник польського уряду Адам Шлапка, глава уряду скликав екстрене засідання Ради міністрів, яке розпочалося о 8-й годині ранку.

null
Заява Адама Шлапки. Фото: скриншот

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на російську атаку Польщі та закликав партнерів до рішучої реакції на прийняття рішень щодо ППО та санкцій. 

Тим часом у Збройних силах Польщі російську атаку назвали актом агресії. журналісти зазначають, що масове збиття російських цілей над Польщею стало першим випадком за всю історію повномасштабного вторгнення. 

Наразі Польща мобілізувала усіх резервістів з прилеглих до кордонів України регіонів для розшуку та ліквідації уламків дронів. 

Польща безпілотники обстріли дрони Дональд Туск
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації