Дональд Туск скликав міністрів на термінову зустріч

Туск скликав екстрене засідання уряду через атаку дронів
У Польщі організували екстрену зустріч прем'єр-міністра із міністрами. Нарада була створена через прецедент з атакою Росії безпілотниками по території Польщі.
Про це заявив речник польського уряду Адам Шлапка у соцмережі X.
У Польщі термінова нарада з безпекових паитань
У Польщі триває нарада Прем’єр-міністра Дональда Туска з міністрами, які відповідають за питання національної безпеки.
Як повідомив речник польського уряду Адам Шлапка, глава уряду скликав екстрене засідання Ради міністрів, яке розпочалося о 8-й годині ранку.
Нагадаємо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на російську атаку Польщі та закликав партнерів до рішучої реакції на прийняття рішень щодо ППО та санкцій.
Тим часом у Збройних силах Польщі російську атаку назвали актом агресії. журналісти зазначають, що масове збиття російських цілей над Польщею стало першим випадком за всю історію повномасштабного вторгнення.
Наразі Польща мобілізувала усіх резервістів з прилеглих до кордонів України регіонів для розшуку та ліквідації уламків дронів.
Читайте Новини.LIVE!