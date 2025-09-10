Відео
У Польщі атаку дронів назвали актом агресії

У Польщі атаку дронів назвали актом агресії

Ua ru
Дата публікації: 10 вересня 2025 08:02
Польща і союзники підняли сили через порушення повітряного простору
Польський винищувач. Фото ілюстративне: Dowództwo Operacyjne RSZ

Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило, що сьогоднішня атака проти України призвела до безпрецедентного порушення польського повітряного простору безпілотними апаратами. У заяві наголошується, що цей інцидент становив пряму загрозу безпеці польських громадян і розглядається як акт агресії.

Про це Оперативне командування ЗС Польщі повідомило у соцмережі X.

Читайте також:

Польща спільно із союзниками збивала російські цілі

За наказом Оперативного командувача були негайно активовані оборонні процедури. Польські та союзницькі сили стежили за кількома об’єктами за допомогою радарів. У відомстві повідомили, що декілька безпілотників, що вторглися у польський повітряний простір, було збито, зараз триває пошук місць можливого падіння уламків.

null
Заява Оперативного командування. Фото: скриншот

У командуванні підкреслили, що ситуація перебуває під постійним контролем, а польські й союзницькі підрозділи залишаються у стані повної бойової готовності.

Країна НАТО вперше почала збивати російські дрони

Як повідомляє BBC, збиття об’єктів у небі Польщі стало новим явищем від початку війни в Україні у 2022 році. Якщо підтвердиться, що це були російські дрони, йдеться про перший випадок прямого застосування сили країною НАТО проти таких засобів у своєму повітряному просторі. Журналісти BBC зазначають, що це стало новим етапом війни проти України.

Раніше польські винищувачі вже здіймалися в небо через інциденти з безпілотниками, однак вони переважно стосувалися апаратів, що пролітали через Польщу на шляху до України.

Нагадаємо, у Польщі оголосили термінову мобілізацію резервістів із прилеглих до кордону України регіонів. 

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підтвердив факт атаки Росії та заявив про ліквідацію деяких безпілотників.

Про інцидент із дронами уже поінформували США, зокрема, це підтвердив держсекретар Марко Рубіо.

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
