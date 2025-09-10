Відео
Головна Новини дня Польща масово мобілізує військових із запасу — що відомо

Польща масово мобілізує військових із запасу — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 10 вересня 2025 07:29
У Польщі мобілізують резервістів через російську атаку
Польські війська. Фото: Kuba Atys/Agencja Wyborcza.pl

У Польщі оголосили про посилення готовності військ територіальної оборони та мобілізацію резервістів. Це рішення пов’язане з перельотом російських дронів у повітряний простір країни та активізацією пошуково-рятувальних заходів на землі.

Про це повідомила пресслужба Командування територіальних військ Польщі у соцмережі X.

Читайте також:

У Польщі мобілізують військових із резерву

Резервістів зобов’язали прибувати на службу значно швидше, ніж раніше. Для воєводств, розташованих на сході країни — Підляського, Мазовецького, Люблінського та Підкарпатського, встановлено термін лише до 6 годин.

null
Карта міст та термінів прибуття резервістів. Фото: WOT

У Поморському, Вармінсько-Мазурському, Куявсько-Поморському, Лодзькому, Сьвєнтокшиському та Малопольському регіонах резервісти мають з’явитися протягом 12 годин. В інших областях країни викликів не буде.

Військові закликали громадян зберігати спокій і довіряти лише повідомленням офіційних державних структур. 

Нагадаємо, російські ударні безпілотники залетіли на територію Польщі вночі 10 вересня під час масованої атаки по Україні. Через це в країні терміново закрили роботу аеропортів.

Через атаку, у Польщі здіймали в небо авіацію та активізували засоби ППО для збиття ворожих цілей.

Факт потрапляння та збиття російських дронів у повітрі Польщі вже підтвердив прем'єр Дональд Туск.

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
