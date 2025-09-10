В Польше мобилизуют резервистов из-за российской атаки

Польша массово мобилизует военных из запаса — что известно
В Польше объявили об усилении готовности войск территориальной обороны и мобилизации резервистов. Это решение связано с перелетом российских дронов в воздушное пространство страны и активизацией поисково-спасательных мероприятий на земле.
Об этом сообщила пресс-служба Командования территориальных войск Польши в соцсети X.
В Польше мобилизуют военных из резерва
Резервистов обязали прибывать на службу значительно быстрее, чем раньше. Для воеводств, расположенных на востоке страны — Подляского, Мазовецкого, Люблинского и Подкарпатского, установлен срок всего до 6 часов.
В Поморском, Варминско-Мазурском, Куявско-Поморском, Лодзинском, Севентокшиском и Малопольском регионах резервисты должны появиться в течение 12 часов. В других областях страны вызовов не будет.
Военные призвали граждан сохранять спокойствие и доверять только сообщениям официальных государственных структур.
Напомним, российские ударные беспилотники залетели на территорию Польши ночью 10 сентября во время массированной атаки по Украине. Из-за этого в стране срочно закрыли работу аэропортов.
Из-за атаки, в Польше поднимали в небо авиацию и активизировали средства ПВО для сбития вражеских целей.
Факт попадания и сбивания российских дронов в воздухе Польши уже подтвердил премьер Дональд Туск.
