В Польше мобилизуют резервистов из-за российской атаки

Польские войска. Фото: Kuba Atys/Agencja Wyborcza.pl

В Польше объявили об усилении готовности войск территориальной обороны и мобилизации резервистов. Это решение связано с перелетом российских дронов в воздушное пространство страны и активизацией поисково-спасательных мероприятий на земле.

Об этом сообщила пресс-служба Командования территориальных войск Польши в соцсети X.

В Польше мобилизуют военных из резерва

Резервистов обязали прибывать на службу значительно быстрее, чем раньше. Для воеводств, расположенных на востоке страны — Подляского, Мазовецкого, Люблинского и Подкарпатского, установлен срок всего до 6 часов.

Карта городов и сроков прибытия резервистов. Фото: WOT

В Поморском, Варминско-Мазурском, Куявско-Поморском, Лодзинском, Севентокшиском и Малопольском регионах резервисты должны появиться в течение 12 часов. В других областях страны вызовов не будет.

Военные призвали граждан сохранять спокойствие и доверять только сообщениям официальных государственных структур.

Напомним, российские ударные беспилотники залетели на территорию Польши ночью 10 сентября во время массированной атаки по Украине. Из-за этого в стране срочно закрыли работу аэропортов.

Из-за атаки, в Польше поднимали в небо авиацию и активизировали средства ПВО для сбития вражеских целей.

Факт попадания и сбивания российских дронов в воздухе Польши уже подтвердил премьер Дональд Туск.